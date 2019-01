Guardiola over nog altijd afwezige Vincent Kompany: “Hij speelde de laatste vijf jaar weinig, heel weinig”

Manchester City-coach Pep Guardiola ging gisteren op de persconferentie voor de match op Newcastle dieper in op de toekomst van Vincent Kompany (foto), die vanavond alweer onbeschikbaar is.

“Ik hoop dat Vince net als Sergio Agüero en David Silva samen met de club kan beslissen wanneer het over is. Over zijn kwaliteiten is iedereen het eens. Hij is onze captain, geeft de ploeg dat extraatje dat slechts weinig centrale verdedigers in de wereld kunnen geven en als hij niet speelt, missen we hem. Maar hij speelde de laatste vijf jaar weinig. Heel weinig...” Op de vraag of Guardiola in de toekomst een coach ziet in Kompany, volgde een nadrukkelijke yeah. “Natuurlijk kan hij dat. Alleen weet ik niet of hij dat wel wil.”