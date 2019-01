Rode Duivel mag weg van Monaco: Leicester biedt Youri Tielemans uitweg

Onder Thierry Henry nog even ­kapitein bij Monaco... en nu mag hij plots vertrekken. Youri Tielemans (21) heeft nog drie dagen om een andere werkgever te vinden. Leicester City is alvast concreet.

Hoe een trainerswissel je eigen situatie in één klap kan veranderen. Youri Tielemans (21) is bezig aan een moeilijk seizoen bij AS Monaco, waarin hij zijn stempel niet kan drukken. Tijdens de heenronde werd er al nagedacht en gesproken over een transfer, maar van een vertrek in de winter was geen sprake, zo lieten de bazen zijn entourage meermaals weten. Trainer Thierry Henry geloofde namelijk heel fel in de jonge Rode Duivel en daarom werd alles on hold gezet. Midden ja­nuari tegen Nice droeg hij nog de aanvoerdersband.

Tot Henry vorige vrijdag ontslagen werd en ex-coach Leonardo Jardim opnieuw werd binnengehaald. De Portugees heeft Tielemans blijkbaar niet nodig in de zware strijd om het behoud en rekent eerder op Cesc Fabregas en William Vainqueur. De Belgische middenvelder, die vorig seizoen 25 miljoen euro kostte en dit seizoen nochtans de meest ingezette Monegask is (met 87 procent van alle speelminuten), kreeg nu het sein van bovenaf dat hij op huurbasis weg mag. Een vervelende boodschap met nog drie dagen te gaan op de transfermarkt. Al is het tegelijk een kans om aan een vervelend seizoen te ontsnappen.

Ruil met Silva?

Verschillende grote clubs informeerden al naar Tielemans’ situatie: AC Milan, Barcelona, Manchester United. Maar concreet zijn die nog niet. Dan is de optie Leicester City realistischer. De Foxes, landskampioen in 2016 en nu negende in de Premier League, staan al in contact met Monaco over een overgang. De Belg staat ginder al een tijdje op de radar en zijn huidige situatie kan een opportuniteit zijn. Ook voor Monaco, want de Portugees Adrien Silva (29) kan de omgekeerde beweging maken – eveneens op huurbasis. Jardim wil hem er alleszins graag bij en volgens L’Equipe werd huismakelaar Jorge Mendes al ingeschakeld om te helpen.

Leicester-manager Claude Puel minimaliseerde de interesse gisteren nog. “Tielemans is een goeie speler met veel kwaliteit, maar het is speculatie. Ik ben tevreden met Silva”, aldus de Fransman. Een uitspraak die we met een serieuze korrel zout mogen nemen. Silva haalde in de competitie nu al vijf maanden de selectie niet meer.