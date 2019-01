Uitbater smeekt klanten: “Red mijn café. Geef 20 euro”

Lier - Peter Borghs, zaakvoerder van het bekende café ’t Goed Voorbeeld in Lier, vraagt aan zijn klanten 20 euro om zijn kroeg van de ondergang te redden. Opmerkelijk: hij doet dit vanuit de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis.

“Zowel privé als zakelijk ben ik in een financiële storm terechtgekomen. Te veel nadenken ging naadloos over in dubben en panikeren. Belastingen, RSZ, btw, brouwer, huur… Kortom, het klassieke verhaal van een sneeuwballetje dat een lawine wordt. En tegelijkertijd gaat het fantastisch goed met café ’t Goed Voorbeeld. Dat is nu net het rare”, schrijft Peter Borghs op zijn Facebookpagina.

Open brief

Borghs schrijft zijn open brief vanuit de psychiatrische afdeling van het Lierse Heilig Hartziekenhuis, nadat hij zich woensdag op de spoedafdeling heeft aangemeld.

“Ik vraag om geen medelijden te hebben. Maar zou u toch willen helpen en café ’t Goed Voorbeeld willen redden van sluiting of de ondergang? Onze Facebookpagina heeft 1.700 likes. Als die allemaal 20 euro storten op onze rekening, dan zijn we keihard gered.”

www.facebook.com/tgoedvoorbeeld