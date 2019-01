CLUBNIEUWS. Anderlecht weet nu ook wat Benfica-spits moet kosten, Cardiff denkt wel en niet aan Wesley

Januari loopt op haar laatste benen en traditiegetrouw neemt de transferkoorts toe. Wij verzamelden alvast deze serieuze brok clubnieuws voor u.

ANDERLECHT - Zoektocht naar spits duurt voort

Iran ligt eruit op de Asia Cup. Anderlecht kan nu werk maken van spits Sardar Azmoun (24), maar de aanvaller heeft een voorkeur voor Leverkusen of Wolverhampton en zijn club Rubin Kazan vraagt 15 miljoen. Paars-wit kijkt dus uit naar alternatieven en wordt gekoppeld aan Facundo Ferreyra (27, foto). De Argentijn was deze zomer al in beeld, maar ging naar Benfica, waar hij amper speelt. Anderlecht kent zijn voorwaarden – jaarloon van 2,2 miljoen – maar onderhandelde nog niet echt. Er is wel evolutie in het dossier Morioka. Eerst liet Anderlecht aan Charleroi weten dat een huur niet mogelijk was en enkel een definitieve transfer van 1,5 miljoen euro kon. Daarna was er een gesprek tussen Coucke en het Charleroi-bestuur. In de zaken Vranjes (Kiev) en Dauda (Cadiz, Innsbruck) bleef het windstil. Met Waasland-Beveren werd een akkoord bereikt dat de optie van doelman Davy Roef (750.000 euro) niet moet worden gelicht voor 31 januari. De Waaslanders mogen wachten tot speeldag 30.

Nicolae Stanciu staat op het punt om Sparta Praag te verlaten. Na vier goals en zeven assists wil het Arabisch Al Wasl tien miljoen voor de Roemeen betalen. Vorig jaar verkocht paars-wit hem voor 4,4 miljoen en wat bonussen. Daarbij was ook een percentage – circa 20 percent – op de meerwaarde bij doorverkoop. In totaal zou RSCA nu dus nog een miljoentje meegraaien. Eerder deze mercato kreeg Anderlecht ook al een som voor de transfer van ex-speler Doumbia naar Sporting Lissabon.

CLUB BRUGGE - Cardiff heeft Wesley op de lijst staan

Club is er gerust op dat Wesley niet meer vertrekt. Begin januari was er nochtans een bod van Cardiff. Naar de Premier League heeft hij wel oren, maar het bod lag onder de 20 miljoen en was onvoldoende. Cardiff kocht in de plaats Emiliano Sala voor 17 miljoen, maar die verongelukte met zijn vliegtuig en is meer dan waarschijnlijk overleden. Hoe pijnlijk ook, de club is wéér volop op zoek naar een spits, en Wesley staat nog op de lijst. Maar aangezien Club nu enkel zou plooien voor de jackpot – 30 miljoen – is hij onhaalbaar voor Cardiff. Het verkiest ook iemand met een hoger rendement, want het maakte amper 19 goals. Cardiff houdt Wesley eerder in de gaten voor de zomer, mocht het zich handhaven.

Het is ongezien in het hedendaags voetbal bij de mannen, maar bij Club Brugge Vrouwen is het blijkbaar wel perfect mogelijk: vorige week tekende de volledige kern bij voor een extra seizoen. Met het oog op volgend seizoen komt Valerie Van Slycke de staf versterken als physical coach. Leo Van der Elst zal ook volgend seizoen als hoofdcoach fungeren bij het eerste elftal van Club Brugge Vrouwen. De ploeg staat in eerste klasse op één punt van leider Fémina Woluwe en strijdt voor een tweede opeenvolgende titel. (dvd/fbu/jve)

LOKEREN - Nieuwkomer Musona geveld door windpokken

Een ongeluk komt nooit alleen. Uitgerekend in de match van de waarheid tegen Zulte Waregem kon Lokeren geen beroep doen op Anderlecht-huurling Knowledge Musona. Erger nog: verder onderzoek bevestigde gisteren dat de Zimbabwaan windpokken heeft. Veel plezier hebben ze in het Waasland dus (nog) niet kunnen beleven aan de man die voor de broodnodige doelpunten en assists moest zorgen. Vorig weekend tegen Eupen speelde hij nog maar zijn eerste minuten in het shirt van Lokeren. Hoelang de flankaanvaller precies aan de kant staat, is onduidelijk. De Oost-Vlaamse club wil er geen termijn op plakken, al wordt gehoopt dat hij ten laatste begin volgende week de trainingen kan hervatten.

STANDARD - Oulare is zijn gips kwijt

Na enige vertraging is het gips van Obbi Oulare (23) er gisteren af gegaan. De spits van Standard brak midden december in het Europa League-duel in Akshiar (0-0) zijn scheenbeen na een contact met de Turkse doelman. Het ging om een mooie breuk, waardoor opereren niet nodig was. Nu het gips verwijderd is, kan Oulare echt aan zijn revalidatie beginnen. (bfa)

KV OOSTENDE - Al meer dan 5.000 tickets verkocht

Gisteren hield de groep een uitlooptraining na de topper tegen Club. Vandaag traint KVO nog een laatste keer voor de bekerwedstrijd van morgen tegen AA Gent. De Versluys Arena zal voor de halve finale aardig gevuld zijn, want Oostende verkocht al meer dan 5.300 tickets voor de terugmatch. Dat heeft het onder andere te danken aan de democratische prijzen die het hanteert. Vandaag is de dienst ticketing nog open tot 17 uur en morgen van 10 tot 18 uur en vanaf 19.15 uur. Ook online tickets kopen is mogelijk voor geregistreerde KVO-supporters. (jve)

KV KORTRIJK - Schaduwploeg verliest in Anderlecht

KV Kortrijk speelde gisteren op het middaguur met een schaduwploeg in Neerpede tegen Anderlecht. De Kerels speelden met De Smet, Golubovic, Hines Ike, Lepoint, Charisis, Rolland, Stojanovic, Rougeaux, Toually en Ezekiel. Gisteren speelden ook de beloften nog tegen Waasland Beveren. Azouni is zaterdag geschorst. Vandaag hebben de spelers vrij. Er is een nieuw betalingssysteem in het stadion. Hannes Van der Bruggen staat open voor een transfer naar de Amerikaanse MLS. (kv)

ZULTE WAREGEM - Zaterdag herdenking overleden fan

Dat de supporters van Essevee hart op de juiste plaats hebben, wisten we al langer. Aanstaande zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge zal in minuut 24 de betreurde Matthias Vuylsteke herdacht worden. De 24-jarige Vuylsteke, een fervente supporter van Zulte Waregem, kwam vorige week om het leven na een explosie bij het bedrijf Pouleyn in Vichte. Hij was er aan de slag als werknemer van ruimingsbedrijf Cannie. (jcs)

CERCLE BRUGGE - Bassong sluit deze week aan

Gisteren had de groep vrij, vandaag herneemt ze om 11 uur. De beloften speelden gisteren op het kunstgras tegen Standard. De 19-jarige Zohran Bassong werd medisch goedgekeurd en sluit nog deze week aan bij de groep. Op het secretariaat komt extra mankracht bij voor de communitywerking. (kv)

AA GENT - Beloften onderuit tegen Anderlecht

Gisteren speelden de beloften tegen Anderlecht. Voor deze eerste thuismatch in Play-off 1 kon Ferrera een beroep doen op Kvilitaia, Koita en De Busser. Na een puike prestatie in de eerste helft volgde voor vlak na rust een koude douche toen Anderlecht in een mum van tijd tweemaal scoorde. Gent reageerde, maar Kvilitaia en Lederman lieten enkele kansen onbenut. Toen Koita aanlegde voor een vrije trap, was het wel raak (1-2). Anderlecht sloeg terug, Koita scoorde even later zijn tweede van de avond. Verder kwam Jong AA Gent niet. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN - Moren vandaag weer op training

Goed nieuws voor Valtteri Moren. De Finse verdediger moest zaterdag al vroeg de wedstrijd staken met een lichte hersenschudding. Vandaag sluit hij weer aan op training. Rafidine Abdullah heeft in onderling overleg met de club zijn contract ontbonden. De middenvelder uit de Comoren streek deze zomer pas neer op de Freethiel. Hij is na Heymans (Lommel, huur), Ndao (Ajaccio), Threlkeld (Plymouth Argyle, huur) en Salquist (Lilleström) al de vijfde zomeraanwinst die de club na zes maanden verlaat. (whb)

RC GENK - Adewoye verlengt contract

Shawn Adewoye, de 18-jarige centrale verdediger van de Genkse U21 en jeugdinternational, heeft een contractverlenging ondertekend tot 2023. Adewoye maakt al tien jaar deel uit van de jeugdacademie. (rco)

ANTWERP - Govea en Haroun sluiten weer aan

Na een vrije zondag is Antwerp gisteren de voorbereiding gestart op de competitiematch van volgende zaterdag (18 uur) in Oostende. Goed nieuws was er van het duo Govea (knie) en Faris Haroun (hamstrings, foto). Beide middenvelders zijn verlost van hun blessure en trainden voor het eerst weer mee met de groep. Op Mbokani na was de voltallige kern aanwezig. De Congolees, tegen Standard nog van goudwaarde met zijn achtste seizoenstreffer, ontbrak wegens ziekte. (dige)