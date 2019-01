Degradatie naar 1B doet overnameprijs van Lokeren drastisch kelderen: wat moet een lege doos kosten?

“Mathematisch kan het nog” is een eufemisme voor “Het is voorbij. Finito, Schluss”. Voor Lokeren is het gedaan, de degradatie is alleen cijfermatig nog geen feit. Wat volgt er nu? Gaat Roger Lambrecht eindelijk de boel verkopen? En wie ziet er nog brood in? ‘Sporting Lokeren, wat nu?’ in vier vragen.

Wanneer houdt voorzitter Roger Lambrecht het voor bekeken?

Zelfs ma’ke Lambrecht gaf het toe: haar man slaapt niet, ligt te woelen, krijgt met moeite een hap door de keel. De situatie van zijn club weegt fysiek op de 87-jarige bandenmagnaat, gisteren nog in het ziekenhuis voor een eerder gepland onderzoek. Het hart van Lambrecht lijdt, zoals een ouder ziek is als hij een kind dreigt te verliezen.

Voor Lambrecht is Lokeren zijn kind en het afstaan is tot nu toe altijd te pijnlijk gebleken. “Maar ik ben te oud, manneken, ik kan dit niet meer”, zei hij een week geleden nog vanuit zijn Audi toen we hem vroegen of mee zakken naar 1B een optie was. Uiteindelijk zou het tekenend zijn dat de bandenkoning zich zo verantwoordelijk voelt dat hij ook in 1B nog een laatste duwtje wil geven.

Maar neen, hoe moeilijk het ook is: hij moet er vanaf en dat beseft hij zelf. De meerderheid van de aandelen uit handen geven en minderheidsaandeelhouder worden, zou misschien het ideale scenario kunnen zijn. Op die manier zouden nieuwe eigenaars niet meteen in de schuld staan bij Lambrecht én blijft hij toch nog verbonden, zij het zonder de zwaarste stem te hebben.

Zijn er kandidaat-overnemers?

Tenzij het een strategische zet is, laat de groep rond Ronny Deschacht en Glenn Janssens – respectievelijk de vader van Olivier en de vader van de verkeersborden – overal verstaan dat ze niet happig meer zijn. Wel maakt minstens een andere groep ondernemers zich klaar, mensen met een hart voor Sporting Lokeren. Dat zou voor Lambrecht de gedroomde oplossing zijn, want in buitenlandse handen wilde hij zijn club nooit laten. Nu het sportieve vonnis geveld is, hebben de kandidaat-overnemers de tijd om zich voor te bereiden op een nieuwe start in 1B, alvorens zich kenbaar te maken.

Hoeveel moet Lokeren kosten?

Aanvankelijk werd gefluisterd dat de kostprijs van Lokeren 20 miljoen euro zou bedragen. Acht miljoen voor het stadion, de rest voor de spelerskern. Het is ongetwijfeld de vraagprijs die Lambrecht zelf in gedachten had, want een studie van auditbureau KPMG schaalde de club ergens in tussen 10 en 15 miljoen euro. Die schatting gebeurde begin dit seizoen en is inmiddels dus achterhaald, want in 1B zakken de inkomsten drastisch en vang je al snel 2 à 3 miljoen euro minder aan tv-gelden.

Bovendien is de infrastructuur ook al nauwelijks wat waard. Het stadion is, op een nieuwe tribune na, aan een complete renovatie toe. De gronden zijn bovendien eigendom van de stad. Sporting heeft een erfpacht.

Rest nog de spelersgroep. Die is al evenmin veel waard. Filipovic is een aardige verdediger, De Wolf een beloftevolle Belgische keeper, maar miljoenen zullen ze (door hun positie) niet opleveren. Voor het overige? Cevallos valt al een heel seizoen tegen, de rest is te oud of weegt te licht om nog echt geld op te brengen. Bij degradatie wordt het zelfs zaak om te snoeien in de zware contracten. Kortom: Lokeren is een lege doos.

Als KV Kortrijk werd verkocht aan de Maleisiër Vincent Tan voor 5 miljoen euro (zonder stadion) of KV Mechelen vorig jaar voor 5,25 miljoen (met stadion), dan kan Lokeren toch niet hopen op meer? De vraag is of een zakenman als Lambrecht dat zelf ook wil inzien.

Waarom kan de club toch in 1A blijven?

Nog zeven wedstrijden moeten spelen terwijl je lot al bezegeld is: voor iedereen bij Lokeren wordt het een verschrikkelijke lijdensweg. En toch gloort er nog een sprankel hoop. Niet van de groene mat, wel voor de groene tafel.

De voetbalbond is nog volop bezig aan het onderzoeken of Waasland-Beveren vorig seizoen benaderd werd om de wedstrijd tegen KV Mechelen te verkopen. En of het daarbij ‘vergat’ dat te melden aan de bond.

Als dat bewezen wordt, is het reglement duidelijk en degradeert de andere club uit het Waasland. Alleen ligt de deadline voor een strafvordering op 15 juni. In een worstcasescenario moet Lokeren tot dan wachten om te weten waar het werkelijk aan toe is. Nog een lijdensweg dus.