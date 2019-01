Bedrijf sportieve baas Antwerp gaat... Beerschot Wilrijk bewaken

Tweedeklasser Beerschot Wilrijk doet sinds kort een beroep op Protection Unit Flanders, een bewakingsbedrijf dat in handen is van Luciano D’Onofrio, de sportief directeur van rivaal Royal Antwerp FC. Protection Unit zal bij Beerschot Wilrijk instaan voor de ­bewaking van de loges en de vipruimtes.

Het bewakingsbedrijf is aan een sterke opmars bezig in de beveiligingssector. Het neemt niet alleen de beveiliging op de Bosuil voor zijn rekening, maar verzorgt ook de beveiliging op grote festivals als Les Ardentes en de GP Formule 1 in Francorchamps.

“De mensen van Beerschot Wilrijk zijn komen ­kijken hoe we de beveiliging van het vipgebeuren ­organiseerden op de Bosuil”, zegt ­Hendrik Greeve van Protection Unit Flanders. “Dat heeft hen overtuigd om met ons in zee te gaan. Ik ben er best trots op dat ik beide ­vijanden toch een beetje heb kunnen ­verenigen. Vrijdag heb ik gewerkt op de Bosuil, ­zaterdag bij Beerschot Wilrijk.”