Trump spreekt State of the Union op 5 februari uit

De Amerikaanse president Donald Trump zal zijn State of the Union uitspreken op 5 februari voor het Congres in Washington. Dat zegt de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi.

Trump werd gedwongen om de toespraak, die dinsdag gepland stond, uit te stellen wegens de “shutdown”, de gedeeltelijke sluiting van de federale overheid. De shutdown eindigde vrijdag voorlopig, voor drie weken, nadat die de overheid meer dan een maand had lamgelegd.

“Toen ik u op 23 januari schreef, meldde ik dat we moesten samenwerken om een voor beiden aanvaardbaar moment te vinden, na de heropening van de overheidsdiensten, waarop de State of the Union zou kunnen plaatsvinden”, schreef voorzitster Pelosi in een brief. “In een gesprek vandaag zijn we het eens geworden over 5 februari.”

De organisatie van de State of the Union, de jaarlijkse toespraak waarin de Amerikaanse president zijn programma en visie op de toekomst van het land uit de doeken doet, leidde tot een partijtje armworstelen tussen Trump en Pelosi.

Nadat Pelosi voorstelde om de speech van de president uit te stellen door de shutdown, schrapt Donald Trump een buitenlandse reis van de Democrate.