Eén op de drie werknemers voelt zich slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op werk

Belgische werknemers hebben steeds meer het gevoel slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Vooral ongewenst seksueel gedrag kent op één jaar tijd een belangrijke stijging (+28 procent). Maar ook de pesterijen en agressie namen sterk toe (+14 procent en +13 procent). Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1.500 werknemers.

De bevraging werd afgenomen vlak na de #MeToo-periode en dat heeft volgens Securex wellicht een impact gehad op de perceptie van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kan volgens Securex slaan op pesten, ongewenst seksueel gedrag, agressie en discriminatie.

Van de Belgische werknemers geeft 32 procent aan met een of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag te worden geconfronteerd, een stijging van 11 procent op één jaar tijd. Meer dan één op de vijf (21 procent) zegt last te hebben van agressie op de werkvloer, 17 procent geeft aan gepest te worden, 16 procent voelt zich gediscrimineerd en 5 procent voelt zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag. De stijging is vooral te wijten aan het feit dat meer mensen het gevoel hebben geconfronteerd te worden met ongewenst seksueel gedrag.

“Zich slachtoffer voelen van grensoverschrijdend gedrag betekent nog niet dat de werknemer hiervoor ook een verzoek tot psychosociale interventie indient bij zijn vertrouwenspersoon of preventieadviseur”, zegt experte Heidi Verlinden.

Minder dan één op de honderd werknemers die zich slachtoffer voelen, dient een verzoek in bij zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Slechts 13 procent van de verzoeken bij een externe dienst is of leidt tot een formeel verzoek.