Dodelijke slachtoffers aangetroffen in drugslabo in Eksel

Hechtel-Eksel - In een loods in het Limburgse Eksel zijn dinsdagochtend enkele doden aangetroffen, dat meldt Het Belang van Limburg. De bedrijfshal zou ingericht zijn als drugslabo. Volgens de eerste berichten werden er drie personen dood teruggevonden, maar dat is nog niet bevestigd door het parket.

De hulpdiensten konden bij aankomst omstreeks 3.45 uur vanochtend in de Kiefhoekstraat in Eksel niemand meer redden. Het onderzoek naar de oorzaak en de omstandigheden is in volle gang. Zowel metingen van brandweer, analyses door gerechtelijk labo en gespecialiseerde firma’s worden uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen over wat er in de loods is gebeurd.