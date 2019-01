Verdediger Mehdi Benatia verlaat Juventus en trekt naar Qatar

Medhi Benatia verlaat Juventus na 2,5 seizoenen en trekt naar Al-Duhail in Qatar. Dat heeft de club uit Turijn maandag laten weten.

Juventus strijkt acht miljoen euro op voor de 31-jarige Marokkaanse verdediger - een bedrag waar via bonussen nog twee miljoen bij kan komen.

Benatia voetbalde eerder in zijn loopbaan voor onder meer Udinese (2010-2013), AS Roma (2013-2014) en Bayern München (2014-2016). In 2016 verkaste hij naar Juventus. Het eerste jaar werd hij nog gehuurd, maar in 2017 nam het team uit Turijn hem definitief over. De 58-voudig international won met Juve onder meer tweemaal de Serie A en Coppa Italia, maar kwam dit seizoen maar weinig in actie.