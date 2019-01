Kelderploeg Bologna schuift Filippo Inzaghi aan de kant voor Sinisa Mihajlovic

Filippo Inzaghi is niet langer de coach van Bologna. Dat maakte het Italiaanse team, dat in de buik van de Serie A hangt, maandag bekend. Met Sinisa Mihajlovic haalde het al meteen een opvolger in huis.

De 49-jarige Serviër ondertekent een contract tot het einde van het seizoen met een optie op de volgende jaargang. Mihajlovic was in het begin van zijn trainersloopbaan, tijdens het seizoen 2008-2009, al aan de slag bij Bologna. Nadien trainde hij nog Catania, Fiorentina, de nationale ploeg van Servië, Sampdoria, AC Milan en Torino. Laatst was hij in Portugal bij Sporting Lissabon aan de slag.

Inzaghi leidde het team sinds begin dit seizoen, maar kreeg de motor niet aan de praat. Bologna staat immers helemaal in de kelder van de Serie A, op de achttiende plaats met veertien punten. Alleen Frosinone (13 ptn) en Chievo (8 ptn) doen minder goed.