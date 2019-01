Bekerspanning in Vorst: tweedeklassers Union en KV Mechelen op negentig minuten van finale, live vanaf 20u45!

Vanavond (20u45) wordt in het Dudenpark in Vorst de eerste terugwedstrijd van de halve finales in de Beker van België afgewerkt. Daarin kijken tweedeklassers Union Sint-Gillis en KV Mechelen mekaar in de ogen. Nadat de heenwedstrijd vorige week Achter de Kazerne op een scoreloos gelijkspel eindigde, behouden beide teams uitzicht op de Bekerfinale.

Union heeft deze keer het thuisvoordeel in een wedstrijd die al weken uitverkocht is. Dat betekent dat er iets meer dan 8.000 toeschouwers de Brusselse traditieclub zullen aanmoedigen. In het Joseph Marienstadion kan het door de enthousiaste thuisaanhang behoorlijk spoken, zo ondervond ook Racing Genk eind vorig jaar. De fiere leider in de hoogste klasse ging er toen uit na strafschoppen. Bovendien heeft Union het mentale voordeel, want ze hielden in de heenwedstrijd knap met een man minder de nul en er had zelfs meer ingezeten, want twee treffers van het van Brighton gehuurde goudhaantje Percy Tau werden afgekeurd wegens twijfelachtig buitenspel en zo maakt ook KVM nog kans op zijn eerste Bekerfinale sinds 2009, toen er in de finale met 2-0 gewonnen werd van Racing Genk. Union staat dan weer op negentig minuten van zijn eerste Bekerfinale in meer dan honderd jaar. De club speelde destijds twee finales, maar wist die wel telkens te winnen: in 1913 waren ze te sterk voor Cercle, een jaar later voor Club Brugge. Voor de laatste halve finale die in het Dudenpark gespeeld werd, moeten we al teruggaan naar 1969.

Afgelopen weekend hielden beide teams een weinig geslaagde generale repetitie in de Proximus League. KV Mechelen kwam op het veld van Beerschot Wilrijk niet verder dan een scoreloos gelijkspel, terwijl Union een 2-0 nederlaag liet optekenen tegen Westerlo. KVM en Union hielden wel enkele sleutelspelers op de bank, wat het belang van de Beker nog eens onderstreept. De laatste tweedeklasser die de finale wist te bereiken, was Lommel in 2001. Toenmalig eersteklasser Westerlo haalde het toen met het kleinste verschil.

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Malinwa met Mera

KV Mechelen ging niet akkoord met de vier speeldagen schorsing en 2.000 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag voorstelde aan Gerdan Mera. De verdediger kan daardoor vanavond gewoon spelen.

Deze middag kunnen club en speler, alsook de bondsprocureur, eerst nog hun argumenten voorleggen aan de Geschillencommissie. Enkele uren later spreekt de disciplinaire commissie van de KBVB zijn vonnis uit, maar een sanctie treedt sowieso pas vanaf woensdag in werking. Zijn aantreden vanavond komt daardoor niet in gevaar.

Malinwa beëindigde de doelpuntenloze wedstrijd op het veld van Beerschot Wilrijk zaterdag met negen veldspelers. Nadat Schoofs zijn tweede gele kaart had gekregen, raakte Mera betrokken bij een stevig opstootje. De Colombiaanse verdediger sloeg Joren Dom in het gezicht en mocht samen met Schoofs afdruipen.

Andere halve finale in Oostende

In deze finale wordt AA Gent of KV Oostende de tegenstander. In een knotsgekke heenwedstrijd verwierf de Kustploeg vorige week een goede uitgangspositie met een 2-2 gelijkspel op verplaatsing in de Ghelamco Arena, in een wedstrijd die gekleurd werd door drie rode kaarten. Woensdagavond (20u45) staan beide teams in de Versluys Arena opnieuw tegenover mekaar.

De finale wordt op 1 mei in het Brusselse Koning Boudewijnstadion gespeeld.