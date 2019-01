Oude bekenden verhuizen: voormalig jeugdspeler Club Brugge naar Juventus, ook ex-spits KV Mechelen naar Turijn

Nog drie dagen te gaan en dan sluit de wintertransfermarkt 2019 definitief de deuren. Deze week verhuizen potentieel vier oude bekenden van het Belgische voetbal van club.

Twee van die spelers trekken naar alle waarschijnlijkheid naar… Juventus. Jawel, de Italiaanse recordkampioen. De eerste is Daouda Peeters. De ex-jeugdspeler van onder andere Club Brugge en Lierse, die enkele dagen geleden 20 werd, verlaat Sampdoria voor de Oude Dame. Dat meldt Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio.

Peeters speelde dit seizoen 14 wedstrijden voor de U19 (‘Primavera’) van de club van Dennis Praet maar maakt nu de overstap naar die van Juventus. Peeters wordt namelijk betrokken in de deal voor Emil Audero. Sampdoria gaat diens aankoopoptie van 14 miljoen euro lichten nadat de 20-jarige doelman zich ontpopte tot een vaste waarde in Genua. Juve bedwong naast de komst van Peeters wel een terugkoopoptie van 20 miljoen euro.

Bij Juventus wordt Peeters overigens de tweede Belg. Koni De Winter (ex-Zulte Waregem en Lierse) speelt er namelijk bij de U17. Bij de U19 speelt ook de Venezuelaanse Belg Christian Makoun.

LEES OOK. Belgisch talent verkoos Juventus boven Club en Genk: “Onze kleedkamer is even groot als die van Zulte Waregem” (+)

Van Mechelen naar Turijn

Ook Benjamin Mokulu mag binnenkort het zwart-witte shirt van de Oude Dame aantrekken. De intussen 29-jarige spits die in België voor onder andere KV Mechelen, Lokeren en KV Oostende speelde, legde met succes zijn medische testen af en zal aansluiten bij de beloftenploeg (U23). Die speelt sinds dit seizoen in de derde klasse en mag enkele spelers boven de 23 jaar in dienst hebben.

Mokulu speelde dit seizoen in de Italiaanse Serie B bij Carpi. Daar liet hij in zestien optredens drie doelpunten en drie assists noteren. Daarvoor speelde de Belgische Congolees ook al voor Cremonese, Avellino en Frosinone. De U23 van Juve staan momenteel 12de op twintig ploegen in de Serie C met 25 punten uit 23 wedstrijden.

Benjamin Mokulu (29) has undergone his medical tests with the U23 team & will sign the contract shortly. (Sky) pic.twitter.com/k7NHPLFR0X — Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) 28 januari 2019

Nog een oude bekende die van club wisselt, is Lukas Lerager. De Deense middenvelder speelde in het seizoen 2016/17 voor Zulte Waregem maar vertrok dan voor 3,5 miljoen euro naar Bordeaux. Dit seizoen speelde hij toch al 27 keer voor de Franse club, maar een avontuur in de Serie A lonkt. Verschillende bronnen melden dat de 25-jarige Deen naar Genoa trekt. Atalanta had ook interesse, maar Genoa zou het pleit gewonnen hebben met een huur plus aankoopoptie van 7 miljoen euro.

En dan is er ook nog Reza Ghoochannejhad. De Iraanse ex-speler van Standard en STVV wordt door APOEL Nicosia uitgeleend aan het Australische Sydney FC. De spits is intussen 31 jaar en scoorde dit seizoen twee keer in dertien wedstrijden voor de Cypriotische club. Sydney FC is momenteel de nummer drie van de A-League.