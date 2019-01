“Extreem laf”: dievegge berooft hoogbejaarde vrouw (95)

Een 95-jarige vrouw werd vorig jaar in oktober beroofd nadat ze geld had afgehaald bij een bankautomaat in het Nederlandse Dongen. De hoogbejaarde dame ging daarna naar een winkel, waar een dievegge een kans zag om de portemonnee van de vrouw te stelen. Het was pas een poosje later dat ze merkte dat er 400 euro verdwenen was uit haar tas. De diefstal werd gefilmd door een beveiligingscamera en die beelden worden nu verspreid door de Nederlandse politie, in de hoop dat iemand de “extreem laffe” dievegge herkent.