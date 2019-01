Anderlecht-doelman Thomas Didillon beledigt Standard-fans vlak voor altijd al geladen topper

Anderlecht-doelman Thomas Didillon was gisteren te gast bij het Waalse voetbalprogramma La Tribune en schoffeerde daar danig de Standardsupporters. Gevraagd naar zijn favoriete Belgische woord zei hij: “Barakis.”

Meteen ontplofte Twitter, want Baraki is een scheldnaam die gebruikt wordt voor de Standard-fans. De Luikse fans beloofden hem meteen een warm onthaal op Sclessin. Didillon schrok wat van de reacties en bood ook excuses aan op zijn sociale media. Hij gaf mee dat hij respectvol is opgevoed en dat hij nog bij Seraing speelde waardoor hij een goeie voeling heeft met Luik en niemand wilde beledigen.

De timing van de uitspraak is op z’n zachtst gezegd ongelukkig: zondag trekt Anderlecht immers naar Sclessin voor de altijd al geladen topper tussen de twee aartsvijanden. De doelman maakt zich best op voor een warm avondje voor de Luikse aanhang...