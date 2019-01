EA gaat door de knieën voor Belgische autoriteiten: FIFA-points straks niet meer te koop

“Na verdere gesprekken met de Belgische autoriteiten, hebben we besloten om geen FIFA-punten meer te koop aan te bieden in België”, aldus Electronic Arts, de ontwikkelaar van de FIFA-games, in een mededeling. Die punten kan je gebruiken om pakketten met spelers te kopen, al weet je niet wat je krijgt. ‘Dat is gokken’, vindt de Belgische kansspelcommissie.

Die FIFA-points kan je gebruiken om zogenaamde ‘ultimate team pakketten’ aan te kopen in de game. Dat zijn digitale verassingspakketten of loot boxes met bekende spelers. Op de site van EA staat zelfs de probabiliteit per categorie van speler. Hoe beter de speler, hoe kleiner de kans.

EA noemde het steeds omfloerst ‘een manier van spelen’ of ‘speldynamiek’, maar gezien je die FIFA-points niet enkel kan winnen, maar ook kan kopen met écht geld, is dat onomwonden ‘gokken’, aldus de Belgische kansspelcommissie. EA laat weten “teleurgesteld” te zijn. “Hoewel we deze stap zetten, zijn we het niet eens met de interpretatie van de wet door de Belgische autoriteiten en blijven we zoeken naar meer duidelijkheid hierover”, klinkt het nog in een mededeling. “De impact van deze wijziging op FIFA Ultimate Team in België heeft geen wezenlijke impact op onze financiële prestaties.”

De maker van de game alludeert dat de inkomsten uit die verassingspakketten gering zijn. Uit een kleine rondvraag bij gevorderde spelers blijkt dat ‘gekocht team’ met zulke pakketten al snel 5.000 euro kan kosten.

Uit cijfers blijkt dat EA zo’n 67 procent van alle inkomsten, ongeveer 3 miljard euro, haalt het uit digitale verkoop. Volgens zakenblad Forbes is het aandeel van de ‘verassingspakketten’ daarin cruciaal.

Wie in het verleden spelers op die manier ‘won’ of ‘kocht’ mag die gewoon houden. “Spelers hebben wel nog steeds toegang tot de Ultimate Team spelmodus en kunnen met hun huidige spelers verder spelen. Alle inhoud van het spel kan, zoals altijd het geval geweest is, gewonnen worden door het spel te spelen en spelers kunnen blijven gebruikmaken van munten en de transfermarkt.”

Eerder gingen andere grote ontwikkelaars zoals Blizzard (Overwatch, World of Warcraft) en 2K (NBA 2K) en VALVE overstag.