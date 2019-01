Millennials verschillen op minstens één domein

Zijn er echt zoveel verschillen tussen generaties X, Y en whatever? Eigenlijk is er alvast één verschil. En ja, it’s all about the money.

Over de (zogenaamde) verschillen tussen de generaties is al veel inkt gevloeid. Maar in werkelijkheid tonen ze veel gelijkenissen met eerdere generaties, ook in hun aankoopgedrag. Dat bevestigt recent onderzoek van de Amerikaanse Federal Reserve.

Toch zagen de onderzoekers bij millennials (de generatie geboren tussen ongeveer 1980 en 1995) één fundamenteel verschil: de beschikbare middelen. “De millennial beschikt over minder inkomsten, minder bezittingen en minder rijkdom dan eerdere generaties op dezelfde leeftijd”, klinkt het in het onderzoek.

Verschil van 27%

Wanneer je kijkt naar de werkelijke arbeidsinkomsten van een mannelijk gezinshoofd met een fulltimebaan, blijkt dat Generation X (geboren tussen 1965 en 1979) indertijd als jonge volwassene gemiddeld 18% meer financiële mogelijkheden had dan de millennial vandaag. De babyboomers konden zelfs op 27% meer inkomsten rekenen.

Door hun beperkte bestedingsbudget hebben de millennials verschillende sectoren onder druk gezet, erkent de Federal Reserve. Oftewel: ze werden gedwongen om bij hun consumptiebeslissingen kieskeuriger op te treden.

