Piek in aantal leerlingen dat B- of C-attest aanvecht

Het aantal leerlingen dat naar de Raad van State trekt om het studieresultaat aan te vechten, lag nooit zo hoog. Voor het schooljaar 2017-2018 gaat het om 24 leerlingen, terwijl dat er de voorbije tien jaar gemiddeld 18 waren.

Dat blijkt uit een analyse van Karen Weis, lector-onderzoeker rechtspraktijk aan de hogeschool UCLL. Opvallend is ook dat 48 procent zijn ­gelijk haalde, wat bijna 20 procent meer is dan gemiddeld. Dat wil niet per se zeggen dat ze plots wel geslaagd zijn. Vaak behoudt de school het B- of C-attest, waardoor leerlingen toch van studierichting moeten veranderen of hun jaar overdoen, maar dan wel met een betere motivering.

Hoeveel leerlingen precies beroep aantekenen tegen zo’n attest is onduidelijk omdat ze eerst via een interne beroepscommissie op school moeten passeren. Als ze daar bakzeil halen, kunnen ze naar de Raad van State. Bij het schoolbestuur Annuntiaten Heverlee, dat acht middelbare scholen telt met 9.063 leerlingen, tekenden zo 22 leerlingen (of 0,2 procent) in 2018 beroep aan. Meer dan dubbel zoveel als tien jaar eerder, maar de katholieke onderwijskoepel kan niet bevestigen of die trend zich overal doorzet. “We voelen die druk van een toenemende juridisering wel al jaren”, zegt topman Lieven Boeve. “Scholen moeten opletten dat ze niet meer bezig moeten zijn met dikke dossiers aan te leggen om hun beslissing te ­motiveren, dan met de inhoud.”