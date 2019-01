VRT-journalist Peter Verlinden en zijn vrouw dienen klacht in tegen onbekenden voor haatcampagne

Brussel - VRT-journalist Peter Verlinden heeft samen met zijn vrouw en een organisatie van Rwandese Belgen, Jambo, een klacht ingediend tegen onbekenden. Reden is een haatcampagne die volgens hen door het Rwandese regime wordt georkestreerd tegen iedereen die zich kritisch uitlaat over het regime in Kigali. De klacht, met burgerlijkepartijstelling, werd dus tegen onbekenden ingediend, maar de klagers bezorgden het gerecht een lijst van verdachten, op basis van tweets en Facebookposts. Onder hen ook MR-politicus Alain Destexhe.

Enkele kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar hebben zich ook bij de klacht aangesloten. Het gaat onder meer om Mugabe Nizeyimana, in Schaarbeek kandidaat voor de cdH-CD&V-lijst en Laure Uwase, kandidaat voor CD&V in Denderleeuw. Ook Gustave Mbonyumutwa heeft zich aangesloten. Hij was lijsttrekker voor Défi in Saint-Georges-sur-Meuse (Luik), maar nationaal voorzitter Olivier Maingain haalde Mbonyumutwa van de lijst nadat er ophef was ontstaan over diens kandidatuur.

“Zwaar beladen woord”

Het is die ophef die de klagers nu aan de kaak willen stellen en willen stoppen. Verlinden en Nizeyimana vermoeden dat er vanuit Kigali inspanningen gedaan worden om iedereen die kritiek heeft op het regime weg te zetten als negationisten en aanhangers van een genocidaire ideologie. “Ik vind ‘genocide’ een zwaar beladen woord, maar op Twitter en Facebook krijg ik dat met de regelmaat van de klok naar het hoofd gegooid”, zegt Nizeyimana. “Als je dan vraagt hiervoor bewijzen aan te leveren, dan komen die er niet. In aanloop naar de verkiezingen werden de inspanningen verhoogd: nationale voorzitters Wouter Beke en Benoit Lutgen kregen de vraag ons van de lijst te halen, maar ik ben blij dat het niet gelukt is om te beletten ons aan politiek te doen.”

Ook Verlinden krijgt met deze beschuldigingen te maken. “Ze schaden mijn reputatie als journalist”, zegt hij. “Ik speelde al lang met het idee om klacht in te dienen, maar dat kwam er maar niet van. Daarom heb ik me, in eigen naam, aangesloten bij de mensen van Jambo. Ook mijn vrouw dient klacht in. Haar beschuldigen ze ervan een dochter te zijn van Bagasora, de man die beschouwd wordt als de Rwandese Hitler - dat klopt niet.”

De klagers geven aan dat Destexhe een van de mensen is die deze valse beschuldigingen verder verspreidt. Onder meer Destexhe had zich uitgesproken tegen de kandidaturen van Nizeyimana en Mbonyumutwa.

Jambo

Beiden zijn actief bij Jambo, een vereniging van Rwandese Belgen die verzoening wil. Vanuit een deel van de Rwandese diaspora krijgen de leden van Jambo al langer het verwijt dat ze een nieuwe genocide willen. Vaak wordt dan verwezen naar hun ouders. “Dat is onzin”, zegt Nizeyimana. “Een van ons heeft een ouder die in Arusha is veroordeeld. Maar wat zegt dat over diens kinderen? Wij hebben trouwens al verschillende keren expliciet afstand genomen van de genocide.”

De klacht werd vorige donderdag al ingediend in Brussel, maar het nieuws raakte pas dinsdag bekend.