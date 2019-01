Vijf mensen opgepakt die mogelijk wapens leverden aan schutter van Straatsburg

In de Franse Elzas zijn dinsdagochtend vijf mensen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij de levering van het wapen dat door de dader van de schietpartij op een kerstmarkt in Straatsburg werd gebruikt. Dat hebben bronnen nabij het onderzoek bevestigd. De vijf verdachten behoren allen tot dezelfde familie.

Bij de aanslag op 11 december vielen vijf doden en elf gewonden. De 29-jarige dader, Cherif Chekatt, werd twee dagen later door de Franse politie doodgeschoten in de wijk Meinau in Straatsburg. Kort na de dood van de geradicaliseerde crimineel eiste het propaganda-orgaan van IS de aanslag op.