Het is kalm in de solden: wie gaat zich nog versterken? Topclubs hebben huiswerk al gemaakt, alleen Anderlecht wil nog uithalen

De laatste speeldag voor Deadline Day, komende donderdag, maakte veel duidelijk. Nog zeven wedstrijden te gaan, maar eigenlijk is er voor 8 van de 16 clubs nog maar weinig te winnen of te verliezen. Lokeren lijkt zeker van degradatie en alleen nog de linkerkolom komt in aanmerking voor de top zes. Het zal te merken zijn op de laatste dagen van de wintermercato.