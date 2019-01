Ex-doelman Jacky Munaron heeft zijn vertrek bij Anderlecht twaalf jaar later nog altijd niet verteerd: “Niet vergeten, niet vergeven”

Wie we daar hebben. Meer dan twee jaar na zijn laatste bezoek – toen nog als keeperstrainer van Moeskroen – pikte Jacky Munaron (62) zondag nog eens een wedstrijdje mee op Anderlecht. De iconische doelman die in totaal 23 jaar aan de slag was bij paars-wit (15 jaar als speler, 8 als keeperstrainer) was door het nieuwe bestuur uitgenodigd om samen met Morten Olsen, een andere clublegende, de aftrap te komen geven.