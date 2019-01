Brits parlement stemt opnieuw over Brexit: niemand wil plan van May, maar wat dan wel?

Vanavond wendt Europa de blik weer naar Westminster voor de elfendertigste episode in de Brexit-saga. Twee weken nadat het Brits parlement het voorstel van premier Theresa May heeft getorpedeerd, willen de parlementsleden de regie in eigen handen.

Op 15 januari kantte een historische meerderheid in het House of Commons zich tegen het akkoord over de boedelscheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De dramatische stemming vergroot het risico dat de Britten op 29 maart zonder wederzijdse afspraken en zonder enige overgangsperiode uit de Europese Unie donderen.

De afwijzing van het akkoord was ook een politieke vernedering voor May, maar desondanks heeft de verzwakte premier sindsdien geen enkele substantiële koerswijziging aangekondigd. Ze heeft immers de hoop nog niet opgegeven dat de parlementsleden zich alsnog achter het akkoord kunnen scharen, maar dan zou er volgens Downing Street 10 gesleuteld moeten kunnen worden aan de zogenaamde Ierse ‘backstop’.

De kwestie rond grenscontroles in Noord-Ierland zijn het voornaamste obstakel. Foto: AFP

Struikelsteen: ‘backstop’

Die ‘backstop’ moet garanderen dat de Brexit niet leidt tot de herinvoering van grenscontroles tussen het Britse Noord-Ierland en de EU-lidstaat Ierland. Daarom zou het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de Europese Unie blijven, en zou Noord-Ierland een deel van de regels van de Europese eenheidsmarkt moeten blijven volgen tot er een voor beide partijen aanvaardbaar alternatief is gevonden.

Maar die noodoplossing bleek onverteerbaar voor de harde Brexiteers in de Conservatieve Partij van May, en voor de gedoogpartner van haar minderheidsregering, de unionistische Noord-Ierse DUP. Verscheidene amendementen uit die hoek, onder meer van de conservatieven Andrew Murrison, Graham Brady en John Baron, eisen dan ook dat de ‘backstop’ wordt afgeschaft of aangepast.

Druk op Europa

Als één van die amendementen het haalt, dan heeft May in theorie een nieuw argument in handen om de Europese onderhandelaars om toegevingen te verzoeken. Eén probleem: haar Europese gesprekspartners hebben al tot vervelens toe herhaald dat er over het huidige akkoord niet meer onderhandeld kan worden. Niettemin blijven minister van Financiën Philip Hammond en sommige andere Conservatieven hopen dat de EU tot enige flexibiliteit te bewegen is.

De druk zou in ieder geval opnieuw bij de Europeanen liggen, als May straks kan aanvoeren dat er een parlementaire meerderheid is voor een akkoord met een gewijzigde ‘backstop’. Ook de EU wil immers een geordende Brexit, en een ‘no deal’ zou precies tot gevolg hebben wat de Ieren en de rest van de Europese Unie met de ‘backstop’ proberen te vermijden: grenscontroles.

Foto: AP

Uitstel naar eind 2019?

Maar er liggen in het House of Commons ook nog andere opties op tafel. Een amendement van Yvette Cooper van oppositiepartij Labour wordt de beste kansen toegedicht. Ze wil dat het parlement zich buigt over een wet die de regering zou dwingen om de datum van de Brexit uit te stellen tot eind 2019, indien May er niet in slaagt om de parlementsleden tegen 26 februari van het akkoord te overtuigen.

Met een eventueel Brits verzoek om uitstel van de Brexit moeten de 27 andere lidstaten wel instemmen. Die zullen naar verwachting niet moeilijk doen als dat uitstel beperkt blijft tot eind juni, want dan zou vermeden worden dat de Britten moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen van eind mei. Veel meer kopzorgen baart een langer uitstel.

Alternatieven

Net als Cooper wil ook de conservatief Dominic Grieve het zwaartepunt verschuiven naar het parlement. Hij wil dat het parlement zich in februari en maart zes dagen lang kan buigen over alternatieven (‘No deal’? Een verzoek om uitstel? Een tweede referendum? Etc.) voor het akkoord van May, en er nadien ook over kan stemmen.

Tenslotte zijn er een rist amendementen aangekondigd die een ‘no deal’-Brexit expliciet uitsluiten. Zo sluit een voorstel van de Conservatieve Caroline Spelman het idee van een Brexit zonder akkoord helemaal uit. En Labour-leider Jeremy Corbyn koppelt de verwerping van een ‘no deal’ dan weer aan een stemming over twee alternatieven: het behoud van de douane-unie en een sterke band met de Europese eenheidsmarkt, of een tweede referendum. Die laatste optie wordt ook verdedigd in een amendement van de Libdems, de liberale oppositiepartij.

Parlementsvoorzitter Bercow beslist straks over welke amendementen gestemd mag worden. Foto: AP

Stemming om 20u

Het is de flamboyante parlementsvoorzitter John Bercow die beslist welke amendementen straks effectief behandeld worden. Geen van die amendementen binden de regering rechtstreeks, maar May kan maar moeilijk doen alsof haar neus bloedt wanneer er plots een meerderheid door de ‘aye-lobby’ schuifelt. Uitsluitsel volgt vanavond: de stemming begint om 20 uur Belgische tijd, het einde wordt verwacht rond half tien.