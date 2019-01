Zeven mensen in ziekenhuis na nieuwe CO-intoxicatie in Gent

Amper een week geleden overleden in Gent nog twee mensen aan de gevolgen van CO-intoxicatie. In de Jacob van Maerlantstraat (foto) overleed toen een 26-jarige vrouw. Foto: DVH

Gent / Wondelgem / Gentbrugge - In de nacht van maandag op dinsdag zijn in Gent opnieuw mensen afgevoerd naar het ziekenhuis na CO-intoxicatie. Zeven mensen van hetzelfde gezin uit de Molenstraat in Wondelgem werden afgevoerd, zes van hen moesten worden behandeld in een compressiekamer. Na de twee dodelijke slachtoffers van vorige week, vraagt de brandweer waakzaam te zijn.

De brandweer repte zich in de nacht van maandag op dinsdag naar de Molenstraat in Wondelgem, waar zeven mensen van hetzelfde gezin in nood waren door CO-intoxicatie. Ze werden alle zeven overgebracht naar het ziekenhuis, zes van hen moesten worden behandeld in een compressiekamer, een kamer onder druk waar ze zuurstof kregen toegediend.

In het weekend van 19 en 20 januari vielen in Gent nog twee doden door CO-intoxicatie. Zaterdag 19 januari overleed een 26-jarige vrouw uit de Jacob van Maerlantstraat, nog geen 24 uur later overleed in Gentbrugge een 69-jarige vrouw uit de Jozef Vervaenestraat aan de gevolgen van CO-intoxicatie.

Waakzaamheid gevraagd

Chris De Pauw, coördinator brandpreventie bij de Brandweerzone Centrum, roept de Gentenaars op tot waakzaamheid. “Zeker met het koude weer verluchten mensen hun huis niet genoeg”, klinkt het in een persbericht van de brandweer. “In combinatie met een slecht onderhouden verwarmingstoestel kan dat leiden tot CO-vergiftiging. CO ruik, proef of zie je niet, maar is levensgevaarlijk. Voor je het weet ben je bewusteloos.”

“Het is in de eerste plaats belangrijk dat je vermijdt dat er CO vrijkomt”, klinkt het. “Dat doe je door je CV-ketel of warmwatertoestel goed te laten onderhouden door een erkend installateur. Een toestel op aardgas moet minstens om de twee jaar worden gecontroleerd. Een gele of oranje vlam in de CV-ketel of het warmwatertoestel duidt op een slechte verbranding. Toestellen op kolen, stookolie of hout moeten jaarlijks gecontroleerd worden.”

“Maar ook de afvoer is zeer belangrijk. Een schoorsteen moet goed ‘trekken’ om te functioneren. Daarom is het belangrijk om je schoorsteen regelmatig te laten vegen. Bij windstil of mistig weer is het extra opletten. Sowieso moeten CV-ketels en warmwatertoestellen àltijd aangesloten worden op een schoorsteen of een rechtstreekse afvoer naar buiten.”

25 euro kan je leven redden

De brandweer wijst erop dat CO-melders bij heel wat doe-het-zelfzaken vlot verkrijgbaar zijn en dat de prijzen beginnen vanaf 25 euro. “Maar hang die melder niet aan het plafond, maar op ongeveer anderhalve meter boven de vloer.” Op de website van de brandweer staan een reeks tips opgelijst om CO-intoxicatie te vermijden of te detecteren.

Hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, onverklaarbare vermoeidheid, verward zijn of het bewustzijn verliezen zijn tekenen van symptomen van CO-vergiftiging. “Het probleem is dat slachtoffers zich vaak wat grieperig denken te voelen of denken dat ze heel moe zijn of dat ze migraine hebben”, aldus de brandweer. “Daardoor kan CO-vergiftiging te laat worden opgemerkt. Bij een ernstige vergiftiging is een opname noodzakelijk. Als je ziet dat je huisdier vreemd doet of zoekt naar verse lucht, is dat een duidelijk alarmsignaal.”

Wie twijfelt of er iets aan de hand is in huis, zet best zo snel mogelijk ramen en deuren open, gaat naar buiten en belt de hulpdiensten op het nummer 112.