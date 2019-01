Siegfried Bracke staat sceptisch tegenover klimaatspijbelaars: “Ik heb in mijn jonge jaren ook domme dingen gedaan”

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) heeft begrip voor de verzuchtingen van de 70.000 betogers die zondag naar Brussel kwamen om meer aandacht te vragen voor het klimaat, maar wijst erop dat hun eisen bijzonder duur kunnen uitvallen.

Bracke is zich naar eigen zeggen bewust van het belang van de klimaatbeweging, en van de verantwoordelijkheid van politici om te handelen, maar wijst erop dat dat “op een verantwoorde manier” moet gebeuren. “Als we de groene beweging van deze jongeren volgen, gaan we enkel meer ‘gele hesjes’ creëren. Natuurlijk moeten we het probleem van de klimaatopwarming oplossen, maar wie gaat dat betalen?” Bracke vraagt dan ook dat Groen en Ecolo zich over dat aspect zouden uitspreken.

LEES OOK. Theo Francken laat zich laatdunkend uit over klimaatspijbelaars: “Sorry kid, je hebt me overtuigd dat het anders moet”

“Jongeren hebben het recht om hun mening te uiten, ook al is die niet helemaal juist”, klinkt het nog bij Bracke. “Ik heb ook domme dingen gedaan in mijn jeugd. We moeten hen niet uitlachen, maar hun bezorgdheden serieus nemen. Maar zonder te starten aan revolutie die miljarden en miljarden euro’s gaat kosten.”

LEES OOK. Bart De Wever wil niet cynisch doen over klimaatspijbelaars: “Maar ik hoop dat er op donderdag niet te veel uren fysica, chemie en wiskunde geprogrammeerd staan”