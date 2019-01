“Hier zit een mens zonder ruggengraat’: onderzoeksrechters schetsen negatief beeld over beschuldigde in moordzaak Mikey Peeters

“Een mens zonder ruggengraat”. Op het assisenproces rond de dodelijke steekpartij op Mikey Peeters (19) hebben de onderzoeksrechter een zeer negatief beeld geschetst over beschuldigde Steven Van Geel. Vooral omdat hij tijdens zijn verhoren loog over het bezit van het mes. En omdat hij zijn voorwaarden tijdens zijn voorhechtenis voortdurend heeft geschonden. Tijdens de zitting is de assessor onwel geworden tijdens het tonen van de autopsiebeelden. Gezien die niet vervangen mag worden, is de zitting geschorst tot 14 uur. De zaak zul dus vertraging oplopen.

Hoofd naar beneden, armen gekruist. Steven Van Geel ziet er geënerveerd uit op de derde dag van zijn assisenproces. Een pak minder opstandiger dan gisteren toen hij geregeld scherp uit de hoek kwam toen er vragen werden gesteld bij zijn beweringen.

Tijdens de voormiddag werd een zeer negatief beeld over hem geschetst door onderzoeksrechters Paul Gevaert en Koen Wittouck. Vooral het feit dat hij tijdens zijn eerste verhoren loog over het bezit van het mes waarmee Mikey Peeters werd gedood, zit onderzoeksrechter Gevaert tot op vandaag nog hoog. Op camerabeelden is immers duidelijk te zien dat Van Geel op een gegeven moment een “blinkend element” vasthield. “Ik bleef daardoor met het gevoel zitten: hoe is het nu in hemelsnaam mogelijk dat ik geen oplossing van hem krijg voor dat mes? Maar toen ik hem opnieuw verhoorde zei hij op alles: “Ik ben beschaamd. Ik ben geschokt. Ik weet niet dat ik het ben. Terwijl hij op het einde zegt: ik heb er eigenlijk niets mee te maken. Dat mes is waarschijnlijk meegenomen door Suleyman Betelguiriev.”

Sneer van onderzoeksrechter

Voorzitter Willem De Pauw maakte onderzoeksrechter Gevaert erop attent dat Van Geel gisteren op het assisenproces verklaarde dat hij wel degelijk het mes bij had die bewuste nacht. “Eindelijk”, reageerde Gevaert. “Maar die man weet niet welk onderzoek hij destijds zou gekregen hebben? Liegen tegen de onderzoeksrechter… ze mogen doen wat ze willen. Maar ze spelen met hun eigen leven. Excuseer me, maar dat moet van mijn hart.”

Volgens Gevaert was de houding van Van Geel tijdens het onderzoek abominabel. Hetzelfde verhaal was ook te horen bij zijn collega-onderzoeksrechter Koen Wittouck, die Gevaert opvolgde na zijn pensioen. Wittouck schetste vooral een eindeloos negatief parcours van het schenden van zijn voorwaarden na eerdere vrijlatingen. Zo was doorheen de jaren vrij onder strikte voorwaarden, maar presteerde Van Geel het toch om dronken op terras te gaan zitten in Leuven en later ook onder invloed een verkeersongeval te veroorzaken. “Zijn voorlopige hechtenis was problematisch”, gaf Wittouck eerlijk toe. “De rode draad in heel zijn geschiedenis van de voorhechtenis van Van Geel is er één waarbij hij zijn voorwaarden naast zich neerlegt, niet respecteert wat hij moet doen, en daarna de uitleg geeft: “Het is te lastig. Het is te moeilijk.” Ik ben geen psychiater, al heb ik zijn psychiatrisch verslag gelezen. Maar ik ben een West-Vlaming en hier zouden wij zeggen: dit is een mens zonder ruggengraat.”

Undercoveroperatie

Onderzoeksrechter Wittouck kwam ook nog terug op hun poging om Suleyman Betelguireiv – de man die Mikey Peeters zes fatale messteken gaf – op te sporen in Tsjtetsjenië. De speurders hebben tijdens het onderzoek gebruik gemaakt van een bijzondere onderzoeksmethode: een undercoveroperatie. Precieze details kon Wittouck daarover niet geven, maar feit is dat er politieagenten zijn ingeschakeld om toenadering te zoeken tot de entourage van “target” Betelguiriev. “Bedoeling was dat hij via een bepaald scenario naar het buitenland zou worden gelokt omdat het nuttig was geweest om hem hier in deze zaal te krijgen. Maar dat is niet gelukt, omdat heel Betelguiriev altijd heel achterdochtig is geweest. Ik stel me daarom ernstige vragen bij zijn bedoeling om vrijwillig terug in ons land te komen aanbieden. Hij heeft altijd alles gedaan om niet naar België te komen.

Vanmiddag is het uitkijken naar de getuigenis van Lore Versyck. Zij was de beste vriend van MIkey Peeters en zag hem voor haar ogen sterven op de Markt van Brugge.