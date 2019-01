Comité P heeft “ernstige bezwaren” bij gebruik van vuurwapen bij politieachtervolging waarbij peuter Mawda stierf

Foto: if

Het Comité P heeft “ernstige bezwaren” bij het gebruik van een vuurwapen tijdens de achtervolging waarbij de Koerdische peuter Mawda in mei 2018 om het leven kwam. Dat meldt De Morgen op basis van een rapport dat de krant kon inkijken.

Het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, presenteert dinsdagochtend in de bevoegde Kamercommissie een rapport over het incident waarbij Mawda om het leven kwam. Daarvoor werden het verloop van de achtervolging, de communicatie en de interventietechnieken onderzocht, tot op het ogenblik van het schietincident.

Volgens De Morgen worden in dat rapport onder meer ernstige bezwaren geuit bij het gebruik van een vuurwapen tijdens de achtervolging. Een politiehandleiding over achtervolgingen zou namelijk stellen dat “het gebruik van vuurwapens vanuit een rijdend voertuig moet worden vermeden, tenzij in absolute noodzaak en altijd rekening houdend met de omgeving en de risico’s die het schot met zich meebrengt”.

Het Comité P voorziet om die reden vier aanbevelingen die moeten leiden tot betere interventietactieken. Zo pleit het rapport voor een specifiek opleidingsprogramma voor achtervolgingen en een harmonisering van de richtlijnen errond. Daarnaast formuleert het Comité P drie aanbevelingen om het commando van een dergelijke operatie te verbeteren en drie aanbevelingen om de communicatie bij interventies te bevorderen.

Over de schuld of onschuld van de agent die het dodelijke schot loste, spreekt het Comité P zich uitdrukkelijk niet uit. Dat maakt namelijk deel uit van een gerechtelijk onderzoek, en wordt door het parket van Bergen onderzocht.

LEES OOK. “Politievergadering over dood van Mawda (2) doet vermoeden dat ambtenaren samenspanden”