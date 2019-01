Gaia wil kangoeroevlees uit Belgische winkelrekken: “Grootste importeur ter wereld”

De dierenrechtenorganisatie Gaia heeft dinsdag een campagne opgestart waarin de verkoop van kangoeroevlees aan de kaak wordt gesteld. De organisatie vraagt aan alle Belgische supermarkten om het vlees uit de winkelrekken te halen.

Volgens Gaia heeft België in 2016 meer dan 632 ton kangoeroevlees ingevoerd, wat overeenkomt met zowat 180.000 kangoeroes. Ons land is daarmee ‘s werelds grootste importeur van dat vlees, stelt de dierenrechtenorganisatie nog.

De dieren werden gedood bij een “bijzonder wrede kangoeroejacht zonder respect voor dierenwelzijn”, zo klaagt Gaia aan. “Het is wettelijk bepaald dat de jagers de dieren moeten doden met één schot in het hoofd. In de praktijk missen de jagers heel vaak en veroorzaken de schotwonden enorm veel leed. De dieren worden vaak geraakt in hun keel, neus, kaak of oren en zijn veroordeeld tot een lange lijdensweg”.

Gaia roept de supermarkten Makro, Carrefour, Match, Spar en Cora op om niet langer kangoeroevlees aan te bieden. Colruyt, Aldi en Lidl hadden eerder al beslist om het vlees te bannen. Na het zien van de campagnebeelden besliste Delhaize maandag eveneens om de verkoop met onmiddellijke ingang stop te zetten.

De dierenrechtenorganisatie vraagt ook dat België de handel in kangoeroevlees verbiedt. Om die eis kracht bij te zetten, werd een petitie opgestart op www.reddekangoeroe.be.