Palestijnse regering biedt ontslag aan

De Palestijnse premier Rami Hamdallah heeft dinsdag aan president Mahmoed Abbas het ontslag van zijn regering aangeboden. Dat blijkt uit een verklaring van zijn kabinet. Het is nu aan Abbas om dat ontslag al dan niet te aanvaarden.

Deze zet van de huidige regering maakt de weg vrij voor de vorming van een nieuwe regering die moet bestaan uit facties van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), zoals zondag door het centraal comité van Fatah was aanbevolen. Een nieuwe PLO-regering zou officieel het einde inluiden van de vastgelopen verzoeningspogingen tussen Fatah, de partij van Abbas, en de radicaal-islamistische beweging Hamas. Hamas zwaait al sinds 2007 de scepter over de Gazastrook.

De eerste regering die, in 2013, door Hamdallah werd gevormd, bestond voornamelijk uit onafhankelijke technocraten en enkele leden van Fatah. In juni 2014 was het opnieuw aan hem om een regering te vormen. Die heette toen een “regering van nationale consensus” te zijn, met enkele postjes die met het oog op de geplande verzoeningsgesprekken openstonden voor ministers van andere partijen, waaronder Hamas. Er werden echter nooit Hamas-ministers aangesteld.

Sinds 2006 zijn er in de Palestijnse gebieden geen parlementsverkiezingen meer geweest. De laatste verkiezingen werden gewonnen door Hamas, die een jaar later de macht greep in de Gazastrook. Israël, de Europese Unie en de Verenigde Staten beschouwen Hamas als een terreurorganisatie.