Opnieuw oud-speurder opgepakt voor verhoor in zaak rond Bende van Nijvel

Na Philippe V. (61) vorige week is nu een tweede gepensioneerde speurder opgepakt die ooit heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de Bende van Nijvel. François A. (70), een ex-rijkswachter uit Halle, zou V. ertoe aangezet hebben om op 6 november 1986 te gaan duiken in het kanaal Brussel-Charleroi in Ronquières.

De speurders willen weten of V. en/of A een informant hadden die hen heeft gezegd waar ze moesten gaan zoeken. Tot op vandaag hebben ze dat allebei altijd ontkend. Als die informant echt bestaat, dan kan dat zeer belangrijk zijn voor het onderzoek.

A. werd dinsdag opgepakt en wordt allicht vandaag voor de onderzoeksrechter geleid.

Op 6 november 1986 haalden duikers in opdracht van het Delta-team van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch twee zakken uit het water.

In die zakken zat een mini-brandkast afkomstig van de overval op de Delhaize in Aalst (november 1985), een kogelvrije vest gestolen in Temse in 1983 en een reeks wapens die gebruikt waren bij de verschillende overvallen. Het was een heel belangrijke vangst voor het onderzoek.

Vondst in scène gezet

Het nieuwe speurdersteam onder leiding van onderzoeksrechter Martine Michel gelooft echter dat de wapenvondst in Ronquières van 6 november 1986 in scène gezet was. Het idee om te gaan duiken kwam van Philippe V. Hij heeft altijd beweerd dat hij pas na het doornemen van het dossier besloot om opnieuw te gaan duiken. Vlak na de overval in Aalst op 9 november 1985 was er namelijk al eens gezocht in hetzelfde kanaal. Maar volgens V. gebeurde dat niet grondig genoeg. Bij een tweede, grondige poging op 6 november 1986 kwamen de wapens wel naar boven.

LEES OOK.Wie is Philippe V., de ex-speurder die verdacht wordt in het onderzoek naar de Bende Van Nijvel? (N+)

Wetenschappelijk onderzoek heeft volgens de huidige speurderscel echter uitgewezen dat de zakken op het moment van de vondst op 6 november 1986 pas een paar dagen in het water kunnen gelegen hebben. Het sterkt de nieuwe speurders in de overtuiging dat V. een informant had die hem gezegd heeft dat hij terug moest gaan zoeken. Het staat vast dat François A., die in 1986 voor de Franstalige Bendeonderzoekers in Nijvel werkte, in 1986 aan V. de politieverslagen had gegeven over de eerste duikwerken van 1985. Eén van de versies die de ronde doen, is dat A. aan V. gezegd heeft dat hij nog eens moest zoeken ‘omdat er de eerste keer niet goed was gezocht’.

Eén van de onderzoekshypotheses is dat A toen al meer wist en dat hij een tipgever had die hem had gezegd waar de wapens lagen. In die theorie zou François A. speurder Philippe V. gemanipuleerd hebben. Als dat klopt, blijft de vraag wie aan A. heeft verteld dat er wapens in het kanaal lagen.