Beelden Dutroux werden door medegevangene gefilmd, tuchtprocedure opgestart

De beelden van Marc Dutroux in de gevangenis van Nijvel werden gedraaid door een medegevangene. “Die persoon is geïdentificeerd en de tuchtprocedure hieromtrent is gevoerd”, zo zegt het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen dinsdag. Meer wil het daar niet over kwijt.

De beelden werden tijdens het weekend gepubliceerd op de website van de kranten van Sudpresse. Marc Dutroux is er in korte broek op te zien tijdens een wandeling in de gevangenis, waarbij hij over een ijsplek glijdt.

Het is in de gevangenis verboden om technologische middelen te bezitten of ze te gebruiken om met de buitenwereld te communiceren. Daarom startte het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen een onderzoek. Het wil niet ingaan op de vraag welke sanctie de dader kreeg.

Eerder was gezegd dat zo’n sanctie kan oplopen tot maximaal dertig dagen in isolatie.