Ryanair neemt Laudamotion volledig over

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair heeft de Oostenrijkse maatschappij Laudamotion volledig overgenomen. Dat is dinsdag aangekondigd. Voormalig F1-kampioen Niki Lauda, die de maatschappij oprichtte, blijft aan boord.

Ryanair kocht eind vorig jaar de resterende 25 procent van Laudamotion, nadat het eerder al een belang van 75 procent had verworven.

Niki Lauda behoudt een zitje in de raad van bestuur van de Oostenrijkse maatschappij. De voormalige F1-kampioen richtte de maatschappij in 2003 op als Niki. In 2011 werd zij verkocht aan Air Berlin, maar na het faillissement daarvan kocht Lauda haar vorig jaar terug en vormde ze om tot Laudamotion. Korte tijd later volgde de verkoop van een meerderheidsbelang aan Ryanair.

Laudamotion leed vorig jaar een verlies van ongeveer 140 miljoen euro. Dat zou dit jaar moeten verminderen tot 50 miljoen euro, met als doel vanaf 2020 winstgevend te zijn, aldus topman Andreas Gruber.

De maatschappij wil ook fors uitbreiden. Zo zou de vloot tegen het boekjaar 2021/2022 moeten verdubbelen tot 20 vliegtuigen. Laudamotion hoopt tegen dan ook 10 miljoen passagiers te vervoeren, tegen 4 miljoen vorig jaar.