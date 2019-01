Mechels stadsbestuur kondigt onverwacht ‘taxshift’ aan, oppositie reageert verbolgen

Mechelen - Het Mechelse stadsbestuur heeft maandagavond tijdens de eerste inhoudelijke gemeenteraad van de nieuwe bestuursploeg een amendement ingediend voor een ‘taxshift’ die een gemiddeld Mechels gezin zo’n 10 tot 20 euro per jaar zal kosten.

Het bestuur diende het amendement pas rond middernacht in tijdens een marathonzitting die uiteindelijk ruim 6,5 uur duurde en verraste daarmee de oppositie. “We begrijpen de kritiek, maar de hogere overheid verplicht ons om voor 31 januari de personenbelasting en opcentiemen voor onroerende voorheffing vast te leggen, anders kan het pas volgend jaar”, reageerde burgemeester Somers.

De gemeenteraadszitting was om 20u begonnen en pas rond middernacht kwamen de twee belastingen aan bod. De Aanvullende Personenbelasting (APB) zal dalen van 7,4 procent naar 6,8 procent, goed voor 2,26 miljoen euro per jaar of voor een gemiddeld gezin een daling van 63 euro per jaar. Maar de opcentiemen op de Onroerende Voorheffing (OV) zullen stijgen van 938 naar 1100.

“1 euro per maand meer”

“Die extra ontvangsten van bijna 5,5 miljoen euro komen voor de helft van gezinnen en voor de helft van ondernemingen en vastgoedbedrijven”, zegt plaatsvervangend eerste schepen Patrick Princen (Groen). “De waarde van het Mechels vastgoed is de laatste 15 jaar aanzienlijk gestegen door de investeringen die het stadsbestuur heeft gedaan in de stad, dus is het billijk dat we hier een compensatie voor vragen. Gemiddeld zal een gezin 75 euro per jaar meer betalen, maar door de daling van de APB is er eigenlijk een taxshift die neerkomt op een gemiddelde meerprijs van 12 euro per jaar, of 1 euro per maand.”

De oppositie reageert verbolgen op de manier waarop deze taxshift maandagavond werd doorgevoerd maar dat ging volgens burgemeester Bart Somers niet anders. “De Vlaamse overheid verplicht ons om voor 31 januari de tarieven voor APB en OV vast te leggen, anders moeten we een jaar wachten om wijzigingen te kunnen doorvoeren”, zegt hij. “We begrijpen de kritiek maar de uiteindelijke impact van deze maatregelen zal pas duidelijk worden wanneer de globale begroting wordt voorgesteld eind februari. Daarin zitten nog verschillende andere lastenverlagingen.”