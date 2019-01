Na Cocalic nu ook Bagayoko op weg naar de uitgang bij KV Mechelen

KV Mechelen liet Edin Cocalic vorige week vertrekken naar het Turkse Akhisarspor. Enkele dagen voor het einde van de wintermercato is er ook een oplossing in de maak voor Mamadou Bagayoko. De 29-jarige Ivoriaan is op weg naar een Franse tweedeklasser. Het zou gaan om een uitleenbeurt tot het einde van dit seizoen.

Bagayoko kwam de voorbije maanden nauwelijks aan spelen toe bij Malinwa. Door de concurrentiestrijd met Jules Van Cleemput en Laurent Lemoine deed de rechtsback slechts twaalf keer mee, waarvan acht maal als basisspeler.

Bagayoko is Ivoriaans international en wil in de zomer graag met Les Éléphants deelnemen aan de Africa Cup in Egypte. Om in aanmerking te komen voor een selectie, moet hij dit voorjaar natuurlijk minuten verzamelen.