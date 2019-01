Jongeman (28) komt om bij arbeidsongeval op baggerschip in haven van Zeebrugge

Brugge - Een 28-jarige jongeman is overleden bij een arbeidsongeval op een baggerschip in de haven van Zeebrugge. Hij viel maandagavond twaalf meter naar beneden en overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Er is een onderzoek gestart.

Het arbeidsongeval gebeurde maandagavond op een baggerschip in de haven van Zeebrugge. De 28-jarige jongeman - een Nederlander die in ons land aan het werk was - was een aantal zware metalen buizen aan het verplaatsen toen het misging. Hij viel van op het dek naar beneden en belandde zo’n twaalf meter lager. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Daar belandde hij in een coma en overleed hij enkele uren later aan zijn verwondingen.

Het arbeidsauditoraat werd verwittigd en momenteel is iemand van de dienst Welzijn op het Werk aan boord van het schip om de precieze omstandigheden na te gaan. “Het is belangrijk om te weten of er sprake was van een probleem met de veiligheid of het hier om een spijtig ongeval gaat”, zegt arbeidsauditeur Filiep Deketelaere. “Als er inderdaad een veiligheidsprobleem was dan zal dat alleszins ook bekeken moeten worden.”