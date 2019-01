Weggepester arbeider neemt wraak met valse twitteraccount om firma en pester zwart te maken

Anderlecht / Aalst - Een ontslagen operator van een suikerfabriek in Aalst staat terecht omdat hij via een vals twitteraccount zijn voormalige werkgever en een ex-collega, die hem jarenlang had gepest, zwart maakte: “Je krijgt leukemie als je deze producten eet”, tweette hij.

David V.C. zon op wraak toen hij in maart van 2017 aan de deur werd gezet bij suikerberdrijf Tereos in Aalst. Hij maakte een twitteraccount aan op naam van een ex-collega die nog steeds in de fabriek werkte, en liet een hele reeks tweets op de wereld los. “Je wordt ziek als je iets eet van Tereos”, was één van de dingen die hij de werknemer liet zeggen. “Je krijgt er zelfs leukemie van.” Het duurde niet lang of de bewuste arbeider aan wie het vals twitteraccount was verbonden werd op het matje geroepen bij de directie. “Er bleek een storm van berichten op zijn naam geplaatst te zijn”, vertelde zijn advocaat dinsdag in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “De schade die werd aangebracht aan de naam en reputatie van Tereos was groot. Gelukkig kon er na een uitgebreid onderzoek worden aangetoond dat David V.C. achter het twitteraccount zat, en niet mijn cliënt. Hij heeft echt gevreesd voor zijn job.”

David V.C. bekende de feiten. Niet alleen een wrok tegen zijn ex-werkgever bleek aan de basis van het twitteraccount gelegen te hebben, maar ook het pestgedrag van de bewuste collega waarvan hij de identiteit had gebruikt. “David is in 2014 beginnen werken bij Tereos”, zette zijn advocaat uiteen. “Van bij de start werd hij gepest door die bewuste collega: hij spoot hem nat, verspreidde leugens over hem en deed hem om de haverklap schrikken. David ging meermaals melding maken bij zijn oversten van de feiten maar kreeg nooit gehoor. Ondertussen bleven de pesterijen maar duren. Het ging zelfs zo ver dat hij er ziek van werd. Toen hij maart van 2017 na een ziekteperiode terug ging werken, kreeg hij te horen dat ontslagen werd. Voor hem was dit een klap in zijn gezicht. Hij had het gevoel dat pestgedrag beloond werd. Het gevolg was een cocktail van negatieve gevoelens. Daarop heeft hij het bewuste twitteraccount aangemaakt.”

Het openbaar ministerie vroeg een straf met voorwaarden voor David V.C. “Hij heeft ingezien dat wat hij gedaan heeft niet de juiste manier was om te reageren”, toonde de procureur zich mild. Vonnis op 19 februari.