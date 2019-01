Shutdown in VS leidt tot onherstelbare schade aan iconische parken: “200 à 300 jaar nodig om dit goed te maken”

De shutdown in de VS heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de iconische nationale parken in het land. De gewezen hoofdopzichter van het Joshua Tree-park zegt dat het honderden jaren zou kunnen duren voor de schade hersteld is.

Liefst 34 dagen heeft het geduurd voor de Democraten en de Republikeinen van president Donald Trump een - voorlopig - akkoord vonden en zo de shutdown in de VS een halt konden toeroepen. Dat is goed nieuws voor het personeel van de overheidsdiensten, dat de voorbije weken onbetaald of helemaal niet gewerkt heeft.

Foto: AFP

Dat de langste shutdown ooit gewogen heeft op het land, is ook duidelijk te zien in de iconische nationale parken. Dat heeft Curt Sauer, die zeven jaar lang hoofdopzichter was in het Joshua Tree-park, afgelopen weekend verteld tijdens een bijeenkomst in het zwaar beschadigde park. “Wat hier de voorbije 34 dagen gebeurd is, kan zelfs in de volgende 200 à 300 jaar hersteld worden”, vertelde hij aan The Desert Sun.

Chaos

Het park is maandag na 35 dagen weer opengegaan, maar de aanwezigen stelden net als Sauer vast dat het er grote chaos is. Bomen zijn beschadigd, op veel plaatsen werd graffiti aangebracht en paden werden vernield. Omdat de opzichters in het park minder hun best deden of gewoon thuisbleven omdat ze niet betaald werden, nam het vandalisme in het park zienderogen toe. Op 8 januari werd het park daarom gesloten, maar toen was het kwaad al geschied.

“De meeste mensen die Joshua Tree bezoeken, doen dat op een verantwoordelijke manier”, zei woordvoerder George Land toen. “Maar motorgebruikers hebben hier nieuwe wegen gecreëerd en er zijn zoveel vernielingen dat we wel moeten sluiten.”