Gewapende man verschanst zich in kelder van dierenartspraktijk in Sint-Pieters-Woluwe

Sint-Pieters-Woluwe - Een man heeft zich dinsdagnamiddag verschanst in de kelder van een dierenartsenpraktijk in Sint-Pieters-Woluwe. Dat meldt het Brusselse parket.

De man heeft niemand gegijzeld en stelt geen eisen maar verklaarde wel dat hij gewapend was met een mes, aldus het parket. “De politie probeert nu op de man in te praten en hem ervan te overtuigen zich over te geven”, zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch.

De aanleiding voor de actie van de man is nog niet duidelijk maar volgens gerechtelijke bronnen zouden relatieproblemen mogelijk aan de oorzaak liggen.