Oma’s ‘jihadkinderen’ vragen De Block om ook moeders te laten overkomen: “Laat hen hier hun verdiende straf uitzitten”

“Dank voor uw beslissing om de kinderen van Belgische IS-leden weg te halen uit de Koerdische vluchtelingenkampen. Toch vragen wij u ook even stil te staan bij uw beslissing om de moeders van deze kinderen niet te laten meekomen.” Dat schrijven elf oma’s van kinderen van IS-strijdsters die in Koerdische vluchtelingen kampen zitten, in een open brief aan Maggie De Block, minister van Asiel en Migratie, en Gwendolyn Rutten, partijvoorzitter van Open Vld.