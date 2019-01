Absurde cijfers: 32-0 is laatste zege van vrouwenploeg Benfica in reeks van 14 zeges met 257 goals gemaakt en 0 tegen

De vrouwenploeg van Benfica Lissabon stevent af op de titel, dat is het minste wat je kan zeggen na 14 speeldagen. Afgelopen zaterdag werd met 32-0 een nieuw record gevestigd in een nu al absurde reeks.

De vrouwenploeg van Benfica is een nieuwe ploeg en moest daarom in tweede klasse beginnen maar lijkt met zeven internationals in de rangen in sneltempo op weg naar de top in Portugal. Het staat na 14 speeldagen autoritair op kop, de nummer twee volgt al op twaalf punten met weliswaar twee wedstrijden minder gespeeld maar veel illusies zullen ze zich bij Sporting B niet maken want de cijfers van Benfica zijn nogal indrukwekkend.

14 wedstrijden gespeeld, 14 keer gewonnen. 257 doelpunten gemaakt, geen enkele tegengoal geslikt. En tegen CP Pego werd zaterdag gewonnen met... 32-0, een nieuw record nadat eerder dit seizoen ook al eens met 28-0 werd gewonnen. De Braziliaanse Darlene de Souza Reguera scoorde zaterdag 10 goals en zit dit seizoen al aan 81 in alle competities.

Bekijk hier al de 32 doelpunten van Benfica tegen CP Pego, waar de doelvrouw wel geen al te beste indruk gaf: