AA Gent-trainer Jess Thorup stuurt Stallone Limbombe naar de B-kern

Stallone Limbombe maakt tot nader order geen deel meer uit van de Gentse A-kern. Nadat hij zich voor Nieuwjaar regelmatig liet opmerken met doelpunten en assists werd het plots heel stil rond de flamboyante flankaanvaller.

Trainer Jess Thorup gaf tekst en uitleg bij de veranderde status van de oudste telg van de Limbombe-broertjes: “Op dit moment zit Stallone Limbombe in het B-team. Die beslissing nam ik vorige week omdat er enkele zaken tussen ons speelden, waar ik niet mee akkoord ging.”

Ondertussen is het ook niet langer denkbeeldig dat Limbombe nog tijdens deze wintermercato Gent zal verlaten, al dringt de tijd uiteraard stilaan.

Foto: Isosport

Thorup acht zijn team klaar voor ultieme bekerclash

Morgen is D-day voor AA Gent. En Jess Thorup beseft dat zijn team nog flink aan de bak moet in Oostende. Maar de Deen laat zich niet zo snel van de wijs brengen: “Met twee competitiezeges op rij hebben we nu toch wel wat zelfvertrouwen kunnen tanken Uiteraard zijn er nog zeven duels te gaan maar we zitten op het goede spoor. Nu focussen we opnieuw op de beker en het wordt meteen onze vierde match in veertien dagen tijd. Een heel belangrijke, dat weten we.”

Thorup beseft dat zijn team zichzelf vorige week geen fantastische dienst heeft bewezen maar blijft zijn eeuwige optimistische zelve: “Tijdens de heenmatch wilden we een goede uitgangspositie afdwingen maar door omstandigheden liep het anders. Maar we hebben nog steeds een kans op de finale omdat die negen jongens het fantastisch hebben gedaan. We beseffen wat er ons te doen staat. Die 2-2 maakt het voor iedereen lekker duidelijk: we moeten winnen.”

Net als vorige week lijkt het er sterk op dat Koning Winter zich vannacht en morgen zal laten gelden maar dat laat Thorup koud en zijn voorbereiding ziet er plots zeker ook niet anders uit dan hij al voorzien had: “We trekken vanavond na de laatste training met de spelers op afzondering naar de Kust. Nee, niet omwille van het belang van de match maar we hebben de voorbije weken al zoveel wedstrijden afgewerkt dat we de jongens optimaal willen verzorgen en misschien lassen we nog een extra groepsgesprek in.”

“De weersvoorspellingen spelen daar dan weer geen rol in. Ik hou er wel rekening mee natuurlijk want het heeft zeker een invloed op de wedstrijd: regen, sneeuw, ijs. Maar de weersomstandigheden zullen zeker niet mijn keuze beïnvloeden als ik de namen op het wedstrijdblad zet. Iedereen weet wat hij moet doen in zulke situaties.”

Voor de kwartfinale in Sint-Truiden had Thorup vlak voor de aftrap nog een legendarisch filmfragment - als extra prikkel - in petto. En ook deze keer lijkt de Gentse coach te broeden op een plannetje: “Ik heb gisterenavond toch enkele uren nagedacht wat mijn spelers nodig hebben om klaar te zijn voor zo’n match. Ik hoop en denk dat het niet nodig zal zijn om veel te zeggen. Maar ik zal nog wel met iets uitpakken, we zullen wel zien. Soms doe ik iets puur op gevoel.”