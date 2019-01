Ryanair-topman O’Leary vindt Brexit “domste idee in honderd jaar”

“De Brexit is het domste idee in honderd jaar.” Dat heeft Michael O’Leary, de nooit om een forse uitspraak verlegen topman van de Ierse budgetvlieger Ryanair, dinsdag gezegd. Hij is er zeker van dat het niet tot een harde Brexit zal komen, en is van mening dat een overgangsfase de beste oplossing is.

Voor Ryanair heeft de uiteindelijke uitkomst van de Brexit-onderhandelingen geen belang, klonk het nog. O’Leary verwacht dat zijn Ierse maatschappij niet zo hard getroffen zal worden, omdat ze in Europa is geregistreerd. “De Brexit zal de in Groot-Brittannië geregistreerde luchtvaartmaatschappijen duidelijk harder treffen”, aldus de Ryanair-topman.