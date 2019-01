Italiaanse trainer deelt snoeiharde kopstoot uit: vijf maanden (!) geschorst

Trainer Giancarlo Favarin van de Italiaanse voetbalclub Lucchese heeft een schorsing van vijf maanden gekregen voor het uitdelen van een kopstoot.

De 60-jarige Favarin liet zich zondag gaan in de slotseconden van de wedstrijd tegen Alessandria in de Serie C (2-2). In de woordenwisseling die aan de zijlijn ontstond, gaf de trainer een kopstoot aan de assistent van Alessandria, die daardoor zelfs tegen de grond ging.

De tuchtcommissie besloot Favarin te schorsen tot 30 juni, het einde van dit seizoen. De trainer van Lucchese had zich ook verbaal misdragen. Hij riep zijn spelers toe dat ze de benen van de tegenstanders moesten breken.

Favarin kwam op de website van Lucchese met excuses. “Ik verontschuldig me tegenover iedereen voor de gebeurtenissen die niets met voetbal en sport te maken hadden. Hoewel ik een zware periode doormaak, met maanden van stress en provocaties, had dit nooit mogen gebeuren. Ik neem alle verantwoordelijkheid op me.”