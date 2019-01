Nederlands koppel dat gratis verbleef en at in tientallen hotels veroordeeld tot drie en vier jaar cel

Een Nederlands echtpaar dat in tientallen hotels at en logeerde maar keer op keer vertrok zonder te betalen, is veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie en vier jaar. Volgens het vonnis is het duo schuldig aan het “geraffineerd” samenwerken. Dat meldt De Telegraaf.

Jan V. (63) en Jolanda H. (54) staan in Nederland bekend als ‘hotelpiraten’. Het beruchte duo maakte er een sport van om in chique hotels te gaan eten en er vaak meer dan een week in alle luxe te logeren en vervolgens te vertrekken zonder te betalen. Het lukte hen tientallen keren. De teller staat op ruim zestig aangiften tegen hen en tienduizenden euro’s aan onbetaalde rekeningen.

Hun werkwijze bestond eruit telkens andere valse namen op te geven en uit te pakken met dramatische verhalen om medelijden op te wekken. Zo wonnen ze telkens het vertrouwen van de uitbaters. Eén keer maaiden ze zelfs het gras om te tonen wat voor ‘goede mensen’ ze zijn. Tot vier keer toe stalen ze ook dure fietsen uit hotels.

Naar de kerk

Ook in heel wat kerkgemeenschappen zijn Jan en Jolanda berucht. Gelovigen leenden hen uit medelijden en medeleven tot vijfhonderd euro wanneer ze weer eens kwamen zeuren over verdwenen bankkaarten of andere verzonnen miserie.

Persoonlijkheidsstoornissen

Bij zowel Jan als Jolanda werden persoonlijkheidsstoornissen vastgesteld, maar ze werden toch toerekeningsvatbaar verklaard voor hun daden. In de rechtbank probeerden ze hun daden nog te verklaren door misbruik in hun jeugd, maar daar wilde de rechter niets van weten.

Jan V. kreeg vier jaar cel opgelegd en Jolanda H. drie jaar omdat ze “het vertrouwen van mensen geschonden hebben”. Jan werd ook veroordeeld tot het terugbetalen van 16.000 euro aan 51 slachtoffers. Jolanda moet 24 personen 12.000 euro betalen.