Uruguayaan trekt voor de derde keer naar Juventus

Lazio verhuurt de Uruguayaanse international Martin Caceres tot het einde van het seizoen aan de Italiaanse landskampioen en competitieleider Juventus, zo maakte Juve dinsdag bekend.

Voor de 31-jarige verdediger wordt het al de derde ambtstermijn bij de Oude dame, een verhaal dat begon met een uitleenbeurt van FC Barcelona (2009-2010). Later streek hij ook van Sevilla met een uitleenbeurt neer in Turijn, een overeenkomst die nadien werd omgezet in een definitief contract (2012-2016). Op het einde van dit seizoen ligt zijn toekomst open, want dan loopt zijn contract in de Italiaanse hoofdstad af.

De Uruguayaan brak door in eigen land bij Defensor (2006-2007) om vervolgens de kleuren te verdedigen van Villarreal (2007), Recreativo Huelva (2007-2008), FC Barcelona (2008-2009), Juventus (2009-2010, 2012-2016 en 2019), Sevilla (2010-2012), Southampton (2017), Hellas Verona (2017) en Lazio (2018-2019), waar hij dit seizoen amper in actie kwam. Tussen juli 2016 en februari 2017 zat de verdediger zonder club.

De 86-voudig international heeft al een stevig gevulde prijzenkast. Met Barcelona pakte hij de ‘treble’ (titel, beker en Champions League) in 2009 en met Juventus veroverde hij vijf titels (2012, 2013, 2014, 2015 en 2016), twee bekers (2015 en 2016) en drie Supercups (2012, 2013 en 2015). Met Uruguay won hij de Copa América in 2011 en werd hij vierde op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Ook vorig jaar was hij erbij op het WK in Rusland.