Gesjoemel met humanitaire visa: agent blijft in de cel

Mechelen - De agent die werd aangehouden in de zaak rond gesjoemel met humanitaire visa blijft voorlopig in de cel. De raadkamer wou de man voorlopig vrijlaten met een enkelband, maar het parket ging in beroep.

Afgelopen vrijdag werd de politieagent gearresteerd in de zaak rond handel in humanitaire visa waarin ook het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikam Kucam verdacht wordt. De politieman, die voor de centrale diensten in Brussel werkt, wordt verdacht van schending van het beroepsgeheim. Hij zou bepaalde mensen getipt hebben over huiszoekingen die op til waren.

De raadkamer wou de aanhouding van man dinsdag verlengen maar hem wel voorwaardelijk vrijlaten onder elektronisch toezicht. Het parket Antwerpen tekende echter beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer. Daardoor blijft de agent voorlopig in de cel.

Binnen 15 dagen spreekt de raadkamer van inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep zich uit over de zaak.