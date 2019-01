De transfermarkt sluit bijna de deuren: welke geruchten doen de ronde en welke transfers komen in extremis uit de bus?

Op 31 januari sluit de Europese wintertransfermarkt officieel de deuren. Nog drie dagen hebben voetbalclubs dus om zich te versterken voor de rest van het seizoen. Welke geruchten spelen er nog en hoe groot is de kans dat ze ook effectief in een transfer zullen veranderen?

Rode Duivels

Het lijkt einde verhaal voor Youri Tielemans bij AS Monaco. Leonardo Jardim is terug als trainer en wil af van de Rode Duivel. Leicester City lijkt de meest realistische optie. Hij staat bij de Foxes al een tijdje op de radar en zijn huidige situatie kan een opportuniteit zijn. Ook voor Monaco, want de Portugees Adrien Silva (29) kan de omgekeerde beweging maken. Al wordt woensdag ook Tottenham genoemd als potentiële bestemming voor de ex-speler van Anderlecht.

Kans op slagen: groot (Leicester).

Yannick Carrasco zou dan weer willen terugkeren naar Europa na zijn Chinees avontuur. Het wordt lastig om nu nog weg te raken bij Dalian Yifang, maar de 25-jarige winger staat wel op de lijst van onder andere Arsenal, Inter en Milan. Geen enkele van die clubs lijkt echter zijn salaris (10 miljoen euro per jaar) en een serieuze transfersom te willen/kunnen betalen.

Kans op slagen: klein.

Wat met Michy Batshuayi? Zijn uitleenbeurt aan Valencia werd een flop waardoor de Spanjaarden hem terugstuurden naar Chelsea. Monaco leek de reddingsboei te worden voor ‘Batsman’, tot Thierry Henry werd ontslagen. Tot nu toe werd er geen alternatief gevonden. Clubs als West Ham en Crystal Palace werden genoemd, net als Marseille. Bij zijn ex-club werd echter gekozen voor Mario Balotelli. De tijd begint nu wel te dringen.

Kans op slagen: het moet wel.

En dan is er ook nog Divock Origi. Hij mag weg, maar Liverpool wil nog altijd boter bij de vis. En zelf is hij niet geneigd om nu bij de eerste de beste club te tekenen. Een topclub als Dortmund is er nu niet. Fulham en Wolverhampton, dat hem in de zomer al wou, worden genoemd. Al hebben de Wolves met Olivier Giroud ook een alternatief achter de hand.

Kans op slagen: 50/50.

Foto: Photo News

Arsenal (Perisic/Ozil, Suarez, Ramsey)

De Gunners staan dit seizoen pas vijfde en willen niet opnieuw de Champions League missen. In die optiek hebben ze hun zinnen gezet op Ivan Perisic. De ex-speler van Club Brugge wil weg bij Inter en zou al in gesprek zijn met Arsenal voor een huurperiode. Mesut Özil zou de omgekeerde beweging maken, maar Inter wil het salaris van de Duitser (12 miljoen euro per jaar) niet volledig betalen.

Kans op slagen: klein (beide), 50/50 (Perisic alleen)

Of Özil nu blijft of niet, Arsenal is al weken bezig met de potentiële komst Denis Suarez. Barcelona zou de 25-jarige middenvelder verhuren tot het einde van dit seizoen, mét een optie tot aankoop. In ruil voor die ‘gunst’ zou Suarez zijn contract in Catalonië met één seizoen verlengen, tot 2021. Suarez werkte al eerder onder Arsenal-trainer Unai Emery, namelijk bij Sevilla.

Kans op slagen: heel groot.

Aaron Ramsey trekt de deur dan weer na ruim tien jaar achter zich dicht. De middenvelder uit Wales vertrekt komende zomer richting Juventus. Ramsey zou vorige week zijn contract getekend hebben en de transfer zou ergens in februari bekendgemaakt worden.

Kans op slagen: 99,9 procent.

Hudson-Odoi

De transfersaga van deze winter is die van Callum Hudson-Odoi. Het Engelse toptalent van Chelsea kan rekenen op heel wat interesse van Europese topclubs, maar vooral Bayern trekt aan de mouw van de aanvaller met een bod van zo’n 40 miljoen. Hudson-Odoi zou zelfs een transferverzoek ingediend hebben, dat vervolgens geweigerd werd door Chelsea. De speler mag in januari niet weg.

Kans op slagen: onbestaande.

Man United (Mata, Pereira, Darmian, Bergwijn)

De contracten van Juan Mata en Matteo Darmian bij Manchester United lopen eind dit seizoen af. Mata zou naar verluidt kunnen rekenen op interesse van enkele Europese topclubs, terwijl Darmian naar Juventus en Inter had gekund. Een vertrek van Mata op korte termijn lijkt echter uitgesloten door de nieuwe wind onder Ole Gunnar Solskjaer. Darmian zag Juve ervoor kiezen om Leonardo Spinazzola niet te verhuren en Inter gaan voor Cédric Soares.

Kans op slagen: heel klein.

Wat met Andreas Pereira? De Belgische Braziliaan wilde het dit seizoen proberen bij de Red Devils maar doorbreken lukte niet. De middenvelder stond in de belangstelling van onder andere Sao Paulo, maar Solskjaer wil de speler niet laten gaan. “Ik zie hem niet uitgeleend worden omdat hij het geweldig doet op training. Hij kan wel eens heel wat wedstrijden spelen op het einde van het seizoen.”

Kans op slagen: onbestaande.

Man United zou intussen zijn zinnen gezet hebben op Steven Bergwijn. PSV wil echter zo’n 30 miljoen euro voor de 21-jarige Nederlander en hem eigenlijk liever niet verkopen.

Kans op slagen: heel klein.

Foto: EPA-EFE

Eriksen

Real Madrid speurt al een tijdje naar nieuw offensief talent. Toch, Eden Hazard? Hoog op de verlanglijst staat Christian Eriksen. De Deense spelmaker zou zich ondergewaardeerd voelen bij Tottenham, vooral financieel. De Koninklijke wilde daarvan gebruikmaken met een bod tussen de 56 en 84 miljoen. De Spurs waarderen Eriksen echter rond de 250 miljoen. Ook Chelsea, Manchester United, Bayern München en Juventus hebben interesse in de Deen.

Kans op slagen: onbestaande.

Tottenham liet interesse blijken in Adrien Rabiot, die weg mag bij PSG. De Fransman liet echter weten niet geïnteresseerd te zijn in het voorstel van de Spurs. Barcelona leek eerder deze maand een akkoord te hebben met de middenvelder, maar ook Chelsea en Bayern zijn geïnteresseerd.

Kans op slagen: nihil.

Tonali

In Italië is men in de ban van Sandro Tonali, beter bekend als “de nieuwe Andrea Pirlo”. De 18-jarige speler van Brescia heeft naast de flair en het uiterlijk van de legende ook het talent om het te maken. Juventus, Inter en Roma zitten al langer achter het Italiaanse talent, maar nu zou ook Liverpool zich gemeld hebben. Brescia wil 30 miljoen voor Tonali, maar een overgang naar Engeland lijkt niet meteen voor nu.

Kans op slagen: klein (Liverpool), groot (Juventus, zomer)

Godin/Miranda

Inter zoekt al een tijdje naar defensieve versterking om het duo Stefan de Vrij/Milan Skriniar bij te staan. Dat zou Diego Godin moeten worden. De Uruguyaan zou al medisch gekeurd zijn, al is de transfer pas voor komende zomer. Inter zou zich deze winter nog wel kunnen verlossen van Joao Miranda. De Braziliaan staat in de belangstelling van Monaco. Andere namen hier zijn Bruno Alves (Parma) en Domagoj Vida (Besiktas).

Kans op slagen: 50/50 (Miranda)

Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Timo Werner

Een nieuw contract tekenen bij RB Leipzig lijkt geen optie voor Timo Werner. De Duitse spits zou een verdubbeling van zijn salaris (3 miljoen euro) kunnen krijgen, maar tot nu toe weigerde Werner alle voorstellen. Wat hem zou kunnen overtuigen, is een afkoopclausule van 70 miljoen euro als een van de volgende clubs hem in huis wil halen: Bayern, Barcelona, Real Madrid, PSG, Juventus, Manchester City en Liverpool. Maar een vertrek in januari lijkt er niet meteen in te zitten.

Kans op slagen: heel klein.

Matthijs de Ligt

Frenkie de Jong heeft zijn droomtransfer, naar Barcelona, al beet. Nu dat andere supertalent van Ajax nog. Matthijs de Ligt is grof wild en kan op interesse rekenen van onder andere Barcelona, Manchester City en Juventus. De polyvalente verdediger gaat komende zomer zonder twijfel weg en daar speelde Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu op in. “We gooien de deur voor geen enkele speler dicht”, zei hij op een vraag over De Ligt. “Maar op dit moment speelt er niks. En als dat wel zo zou zijn, zou ik het niet zeggen”.

Kans op slagen: nihil.