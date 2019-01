Aanslag Joods Museum: advocaat van Mehdi Nemmouche windt zich op over vragen van burgerlijke partijen

Brussel - De advocaat van Mehdi Nemmouche heeft zich dinsdagnamiddag opgewonden over de vragen die de advocaat van een van de burgerlijke partijen had gesteld aan de speurders. Volgens de verdediging verdraaide die burgerlijke partij in haar vraagstelling de akte van verdediging die bij het begin van het proces was uiteengezet. Voorzitter Laurence Massart wees de verdediging er echter op dat zij op haar beurt moest wachten.

Meester François Koning, die optreedt voor de familie van Dominique Sabrier, greep bij zijn vragen aan de speurders terug naar de akte van verdediging om een vraag te stellen over de kalasjnikov en revolver die Mehdi Nemmouche bij zich had toen hij opgepakt werd in Marseille.

“In de akte van verdediging wordt gesteld dat meneer Nemmouche die wapens “veilig” had gemaakt toen hij ze had aangetroffen, zodat ze geen gevaar konden vormen”, zei meester Koning. “Klopt dat met de vaststellingen van de douaniers die hem hebben opgepakt?”

Schietklaar

De douaniers verklaarden daarop dat zowel de kalasjnikov als de revolver schietklaar waren: “Zo was de kalasjnikov geladen en zat er een kogel klaar in de kamer.”

Onderzoeksrechter Bernardo Mendez wees er ook op dat de douaniers alle munitie uit de wapens hadden gehaald. “Dat is de enige manier om wapens ‘veilig’ te maken”, aldus de onderzoeksrechter.

Ergernis

Meester Courtoy kon zijn ergernis over de vraagstelling en de antwoorden niet verbergen. “Op deze manier gaan we zes maanden nodig hebben om alles recht te zetten wat hier beweerd is”, sprak hij. “We hebben nooit gezegd dat onze cliënt die wapens ‘veilig’ had gemaakt alvorens ze te transporteren.”

Voorzitter Massart wees de advocaat er echter op dat hij later het woord zou krijgen om de speurders te ondervragen en op dit moment nog niet mocht tussenkomen.