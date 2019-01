Dode en gewonde bij lawine in Les Deux Alpes

Bij een lawine in het Franse skigebied Les Deux Alpes zijn een dode en een zwaargewonde gevallen. Dat meldde de bergreddingsdienst. De skiërs waren buiten de piste aan het skiën.

Een getuige waarschuwde kort voor de middag de hulpdiensten, die uitrukten met een dertigtal manschappen, waaronder vier teams met speurhonden, en twee helikopters. Een uur later werd het eerste slachtoffer onder de sneeuw gevonden, dat later overleed. Daarna werd ook het tweede slachtoffer, dat was uitgerust met een lawinedetector, aangetroffen. De vrouw had een hartstilstand, maar de redders konden haar reanimeren. Ze werd in kritieke toestand met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

In totaal waren negen mensen naast de piste aan het skiën op de plaats van de lawine.