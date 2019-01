Opvallende cijfers: olijfolieproductie met ruim helft afgenomen in Italië in 2018

De productie van olijfolie is in Italië vorig jaar met 57 procent afgenomen. Dat maakt 2018 tot “een van de slechtste jaren” uit de geschiedenis, voornamelijk te wijten aan de weersomstandigheden, zo meldt het Italiaanse instituut van diensten voor de landbouw- en voedingsmarkt Ismea dinsdag.

De productie kwam uit op 185.000 ton, tegenover 429.000 ton in 2017, aldus Ismea, dat eraan toevoegt dat het resultaat daarmee nog kleiner is dan de al weinig optimistische verwachtingen van oktober, die uitgingen van 265.000 ton.

De belangrijkste betrokken regio Apulië (zuiden), die op zich goed is voor ongeveer de helft van de Italiaanse productie, kende een terugval met 65 procent wegens vorst (met sneeuw in maart) en fytosanitaire problemen, zoals de bacterie xylella.

Door de schaarste van het product zijn de prijzen beginnen stijgen. Extra vierge olijfolie bereikte in december 5,60 euro per kilo, of een toename met 40 procent ten opzichte van juni. Op Sicilië zijn er zelfs waarden van meer dan 7 euro per kilo.